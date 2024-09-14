日圓兩個月升13% 對沖基金押注續漲

日圓匯價周五又再轉強，兌每美元昨日曾觸及140.65，折合每百日圓兌港元在5.54算。圓匯自從7月初至今，短短兩個月升值13%。鑑於日圓表現回暖，部分對沖基金正押注其進一步升值，並持有日圓兌澳元、瑞士法郎和離岸人民幣等好倉。雖然日本央行早前已明言下周議息後不會加息，但資金流向多少反映他們正對賭央行於年底餘下時間仍有加息行動，加上美國總統大選辯論後兩黨候選人未見勝負，避險情緒繼續升溫，帶動日圓重拾避險貨幣角色。

日股跌 外資連續3周減持 荷蘭合作銀行駐倫敦外匯策略主管福利（Jane Foley）則稱，假設日央行下周預告年底再次加息，日圓兌每美元在未來3至6個月將繼續向140移動。另有分析認為，圓匯年底觸及135，即每百日圓兌港元約在5.77算。

至於日股周五有所回吐，其中日經平均指數收報36,581點，跌251點或0.68%。東證指數（TOPIX）跌21點或0.82%，報2,571點，兩大指數全周分別升0.52%及跌1.01%。

東京證券交易所數據顯示，9月首周（即9月2日至6日）外資在日股淨賣出逾8,235億日圓，是連續第3周減持日股，金額創一年新高。反之，向來喜愛「逆市操作」的日本散戶則採取逢低買入戰術，於本月首周淨買入4,672億日圓。

日本經濟產業省昨公布，經季調後的7月工業生產指數終值，按月升3.1%，至103.1，高於市場預期確認初值升2.8%；而未經季調的終值按年升幅為2.9%，至108.2，同樣高於初值107.9。

韓出口價格按月轉跌2.6% 展望日本經濟前景，有日本金融廳前高級官員認為，當地經濟只會以溫和速度復甦，原因是雖然減稅和增加夏季獎金提高家庭的可支配收入，但對物價敏感的消費者則因價格上升而不願消費。

另邊廂，鄰國南韓8月出口價格指數按月轉跌2.6%，7月為升0.8%；至於按年升幅由7月的13%，放緩至5.7%。