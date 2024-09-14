美科技巨頭白宮討論AI發展

雖然近日市場開始對人工智能（AI）的前景產生質疑，但美國政府仍相當重視AI發展。OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）和英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳等在AI領域相當關鍵的科技界領袖，在白宮會見拜登政府高級官員，討論如何解決AI發展帶來的大規模基礎設施需求。

外媒引述的白宮聲明指出，與會的政府官員包括商務部長雷蒙多、國家安全顧問沙利文和能源部長格蘭霍姆等。會談結束後，政府宣布建立一個跨部門工作組，以幫助促進美國數據中心的發展，並採取措施支持加速這些設施的許可。這些舉措旨在確保美國保持其在AI領域的領導地位，因為該行業的快速發展需要在數據中心和能源供應方面進行大量投資。

美國能源部還將引導數據中心所有者和營運商利用貸款、補貼和稅收抵免等資源，幫助他們找到清潔可靠的電力來源。該部門稱，由於AI投資加上數據中心擴建和其他因素，預計將在未來10年推動電力需求增長15至20%。

Adobe上季純利增20% OpenAI此前亦計劃投資數百億美元，推動美國國內AI基礎設施建設，涵蓋數據中心、能源容量、傳輸和半導體製造，並吸引全球投資。幾個月來，公司高層一直在與政府官員會面，討論與該計劃有關的一系列問題，包括可能與外資有關的國家安全問題。

作為AI應用層面龍頭的創作軟件公司Adobe亦公布新一份季績，於截至8月30日止季內，收入按年增長10.59%至54.08億美元；純利按年增長20.02%至16.84億美元。話雖如此，這樣的增長似乎未能令市場滿意，Adobe股價於周五早段曾挫9.12%。該公司指引本季收入介乎55億至55.5億美元，相當於按年增長9.44%。

另外，Mastercard宣布斥資26.5億美元收購網絡安全公司Recorded Future，前者股價曾升0.88%。美國藥廠莫德納（Moderna）亦宣布，把未來3年的研發開支調低兩成至160億美元，並停止部分新產品研發，以節省成本。該公司股價於周四挫12.36%，周五早段曾跌4.09%。