美經濟恐步向衰退

債息倒掛確認結束 下周減息料「預防式」 美國兩年期與10年期的國債「債息倒掛」（即長期孳息率低於短期孳息率）現象，自本月初開始已逐步扭轉，債息曲線在正常與倒掛之間徘徊。截至周五，美國財政部數據顯示，10年期與兩年期國債的息差已連續一周維持在正數，確認「債息倒掛」結束。從歷史數據來看，這種情況往往意味着美國經濟衰退開始，但市場似乎多數認為今次是例外。交易員普遍估計，聯儲局下周可能只會「預防式」減息0.25厘，而不會大手減息0.5厘。

作為傳統，聯儲局官員一般會在議息會議前的緘默期，透過個別傳媒向市場放風。此前多次擔當聯儲局傳聲筒角色的美國記者Nick Timiraos，在最新報道中表達了「聯儲局正面臨兩難」的觀點，詳述減息0.25厘與減息半厘的優劣，但未有得出任何結論。

某程度上，這可能反映出該局內部也有着一定的意見分歧，可能要等到議息會議上所有官員投票，才能夠有定案。儘管Timiraos已清楚地傳達當局未有決定的立場，但部分台灣媒體卻將之解讀為聯儲局已決定減息0.25厘，甚或會減息0.5厘，令市場訊息變得混亂。

減息幅度如何、經濟前景如何，這些問題目前也未有明確答案，唯一可以確定的是，投資者應該要更加保守與警剔。安聯首席經濟學家Ludovic Subran的團隊在一份報告中指出，對於投資者而言，美國國債孶息率曲線回反轉，即使未必能夠證實衰退來臨，但投資者要對風險資產要保持警惕。

消費信心強 道指曾升322 報告指出，考慮到美國股市相對高估值，以及仍具吸引力的國債孳息率水平，債息曲線的正常化，乃是在此階段「由股轉債」投資策略的理據。美股3大指數周五早段向好，道指曾升322點，報41,419點；標指升30點，報5,626點；納指升105點，報17,674點。

數據方面，美國9月密歇根大學消費信心指數報69點，高過預期。8月進口價格指數按年升0.8%，低過預期。儘管市場仍然擔心勞動力市場正在惡化，惟瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉表示，未見到大規模的裁員或者招聘情況出現惡化。除非發生重大金融出擊，否則她仍預計今年內會減息3次，每次0.25厘。

美上月財赤兩年新高 另外，美國財政部數據顯示，截至8月止，今個財政年度首11個月的聯邦政府財政赤字達到1.89萬億美元，按年增長24%。與之前每個月的報道一樣，都反映出了美國政府的財務狀況惡化。單計8月，財政赤字大約為3,800億美元，創兩年來新高。

美國債息倒掛現象結束