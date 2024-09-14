豐盛生活少賺4% 派息略增

毛利率跌 政府補貼減 期內，集團收入84.47億元，按年升8.76%；毛利10.59億元，按年增0.72%；毛利率12.53%，跌一個百分點，主要由於集團機電工程、清潔及除蟲和技術支援及維護業務的貢獻所致，惟被政府補助減少部分抵銷。

業務分部溢利貢獻方面，物業及設施管理服務1.08億元，按年跌21.6%；綜合生活服務2.23億元，按年升3.7%；機電工程服務1.89億元，按年升2.3%。年內溢利減少，主要是政府補貼減少，疫情相關工作貢獻的溢利下降，以及企業財務成本增加，惟機電工程、保險服務、技術支援及維護和系統保安、護衞及活動服務等業務的貢獻增加，部分緩衝了溢利跌幅。截至今年6月底，集團手頭現金及銀行結餘6.01億元，按年跌20.02%。

針對物業及設施管理服務板塊，集團認為業務商機處處，前景明朗，其中政府計劃於未來10年增加住宅單位供應，香港對專業物業管理服務的需求正不斷增加，相信一手物業銷售市場為其帶來機會。