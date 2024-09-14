內地消費弱 今年月餅銷售額恐挫9%

內房危機持續發酵，大大打擊內地居民的消費意欲。觀時值中秋慶團圓，消費信心依舊疲弱，更有內媒直指月餅「工廠訂單減少，超市庫存積壓，從業人員叫苦不堪」。綜合數據，今年中秋節內地的月餅銷售額有跌逾9%之虞。

《2024中國月餅行業白皮書》估計，內地今年中秋月餅產量30萬噸，生意規模200億元（人民幣‧下同）。內媒報道時往往順提中國焙烤食品糖製品工業協會的統計，指去年中國「月餅產量32萬噸，銷售額220億元」，直接比較便得出產量及銷售額各跌6.25%及9.09%。

製作該白皮書的中國數據研究中心專家認為，「月餅行業新質生產力不斷迭代，工藝技術顯著提升，日益成為企業發展的關鍵性能力」。要留意，該報告仍預期今年全國月餅市場規模增長12%，達302億元，應該是計及中秋以外的時段，來年再擴至332億元。

現代人注重卡路里攝取量固然影響月餅需求，但中秋是大節日，過去月餅銷情佳，一名烘焙工作坊的負責人亦指，以前中秋臨近她「捏月餅捏到手抽筋」，之不過，今年「頗為悠閒」，直言「今年的月餅生意完全不行，（訂50盒以上的大客）一個都沒有……最根本的還是壓縮費用」，跟早前網傳月餅代工廠「老客戶訂單量整體下滑超過20%」呼應。

中信里昂引述海底撈管理層在一場投資者會議上承認，要降低員工開支比率去提振餐廳利潤率，新任行政總裁主要措施還有發展新烤肉品牌「焰請烤肉鋪子」。該行由於海底撈員工開支比率高於預測，下調公司今年起3年盈利預測3至5%，但維持「跑贏大市」評級，目標價略降至14.3港元。