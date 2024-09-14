惠譽下調萬科評級 展望負面

惠譽指，是次降級反映上半年因為銷售低於該行預期及現金生成減少，公司流動性持續受壓；惟補充公司仍有能力獲得在岸有抵押資金和已簽約的資產處置，有助其償還明年到期債務；展望負面則反映圍繞公司趨勢的不確定性，以及行業在短至中期的銷售，又指銷售進一步減少，以及現金流產生低過該行預期，將導致流動性壓力加重以及負面評級行動。