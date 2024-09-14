惠譽下調萬科評級 展望負面
國際信貸評級機構惠譽公布，將萬科企業(02202)長期外幣發行人違約評級由「BB-」下調至「B+」，展望為負面；同時將萬科的全資子公司萬科地產香港的長期發行人違約評級由「B+」下調至「B」。
惠譽指，是次降級反映上半年因為銷售低於該行預期及現金生成減少，公司流動性持續受壓；惟補充公司仍有能力獲得在岸有抵押資金和已簽約的資產處置，有助其償還明年到期債務；展望負面則反映圍繞公司趨勢的不確定性，以及行業在短至中期的銷售，又指銷售進一步減少，以及現金流產生低過該行預期，將導致流動性壓力加重以及負面評級行動。
佳兆業74%債主支持重組
此外，佳兆業集團(01638)公布，截至周四，佳兆業範圍內債務未償還本金總額約74.88%及瑞景範圍內債務未償還本金總額約80.82%的持有人，已加入重組支持協議。集團亦公布，孫越南辭任副主席及執行董事，周四生效，並將於退休後擔任集團高級顧問；同時公司委任首席財務官羅婷婷、高級副總裁宋偉、執行總裁及首席投資官劉立好為執行董事，同為周四生效。
富力地產(02777)今年8月總銷售收入約7.3億元（人民幣‧下同），按年升4.58%；首8個月累計總銷售收入約71.1億元，按年跌53.32%。
思睿首席經濟學家洪灝認為，以房地產按揭總額達到40萬億元測算，存量房貸利率倘省75點子，約為1,000多億元，屬杯水車薪，邊際上聊勝於無，而中國更多的家庭普遍傾向於盡快還清房貸，而非轉按揭。
野村料北京加強救樓市
投行野村首席中國經濟學家陸挺認為，面對內地宏觀經濟面臨更多挑戰，預期北京下半年將會加強救樓市，向已預售、但延遲交付的住宅項目，直接提供資金。
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