美9．27對華電動車半導體等加徵關稅

內地發展電動車的進程一日千里，令美國有所顧忌。最新美國眾議院以217票贊成、192票反對，通過一項議案，收緊對符合獲取美國稅務優惠的電動車使用中國零部件比例的限制，法案仍有待參議院通過及總統簽署後才會生效。美國貿易代表辦公室昨日向外媒表示，於9月27日起對華電動車加徵關稅至100%；半導體及太陽能電池加徵至50%；對鋼鐵、鋁、電動車電池和關鍵礦物加徵25%關稅。同時，決定對華半導體徵收50%關稅，其中包括兩個新類別，就是用於太陽能電池板及硅晶圓的多晶硅，明年起生效。