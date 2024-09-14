美9．27對華電動車半導體等加徵關稅
內地發展電動車的進程一日千里，令美國有所顧忌。最新美國眾議院以217票贊成、192票反對，通過一項議案，收緊對符合獲取美國稅務優惠的電動車使用中國零部件比例的限制，法案仍有待參議院通過及總統簽署後才會生效。美國貿易代表辦公室昨日向外媒表示，於9月27日起對華電動車加徵關稅至100%；半導體及太陽能電池加徵至50%；對鋼鐵、鋁、電動車電池和關鍵礦物加徵25%關稅。同時，決定對華半導體徵收50%關稅，其中包括兩個新類別，就是用於太陽能電池板及硅晶圓的多晶硅，明年起生效。
GM傳洽購寧德時代電池
不過，要留意，雖然華府針對內地電動車的政策接二連三出台，惟當地老牌車廠通用汽車（GM）據報卻洽購由內地電池業「一哥」寧德時代生產的電動車電池。消息指，GM了解到合作可降低生產成本，而於新建的美國工廠內組裝，亦可以免被美國徵收新關稅，對此GM未置評。
至於早前有指暫緩於墨西哥建廠投資的比亞迪股份(01211)，其於土耳其投資設廠計劃則照常推進。外媒引述土耳其工業部消息，指比亞迪在土耳其的投資計劃無出現問題，當局亦正與其他中國車廠討論新的投資事宜。資料顯示，比亞迪7月曾簽訂協議，擬投資10億美元於土耳其設廠，目標是年產15萬輛車。
東風：意國設廠言之過早
東風集團(00489)國際事業部總經理馬磊在意大利出席一個產品活動會時，被問到集團是否已考察過意大利的潛在廠房選址時稱，集團關注品牌發展的分銷，建廠前要先對整個情況，包括從客戶角度作評估，現時有關想法仍為時過早。
其他車企消息方面，有指曾在雷諾、寶馬等車企從事產品設計的知名設計師葉稟煥（Benoit Jacob）正式加入廣汽集團(02238)，擔任廣汽研究院全球執行設計總監，將推動廣汽的設計戰略及創新發展。
至於與華為進行電動車合作的賽力斯公布，以自由資金向全資子公司賽力斯汽車增資50億元人民幣。
另外，半新股嘀嗒出行(02559)公布，其間接全資附屬拼途北京同意按每股認購價0.004858美元，認購合共15.43億股優信A類普通股，該等股份將以514.62萬股美國存託股份的形式交付予拼途北京，認購總金額750萬美元。優信主要從事透過線上平台及線下零售店向全國客戶提供二手車購買產品及服務。
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