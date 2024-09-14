金價又創新高 勢未見頂

各央行料續增購 金礦股ETF受追捧 黃金價格迭創新高，反映市場對全球經濟不確定、通脹壓力和地緣政治風險的擔憂。現貨金價繼日前突破每安士2,560.21美元後，昨日再創新高，曾見2,583.36美元，升幅約0.7%；黃金期貨亦曾衝破2,600美元關口，曾高見2,611.7美元，分析相信金價尚未見頂。

交易商Altavest聯合創始人Michael Armbruster指出，美國政府過度支出，且沒有放緩的迹象。與此同時，各國央行正在增加對黃金、減少美元的配置。他直言：「如果被迫選擇，外國央行會選擇將其儲備投資於美元還是黃金？」

思睿首席經濟學家洪灝從投資者成本看，因為持有黃金沒有利息，而持有美國國債有利息，所以如果美國聯儲局減息，黃金持有成本下降。以前黃金的投資邏輯，主要是從主權貨幣購買力的缺失，以及對於原有的美元信用系統的不信任去觸發；現在如果主權債務以及貨幣購買力的邏輯還在，但是同時機會成本在降低，這將會令黃金價格不斷創新高。

摩根士丹利則維持山東黃金「與大市同步」評級，目標價20.2元。該行指出，在金價高漲背景下，山東黃金繼續享受強勁的盈利趨勢，其產量增長源自於玲瓏礦山進一步復工、加納卡蒂諾（Cardinal）項目預料將會投入運作，且公司持股28.89%的深圳A股山金國際帶來貢獻。

油價漲3日 慎防短癮 另一大宗商品原油，價格亦連漲3日。紐約期油昨日曾升1.32%至每桶69.88美元，逼近70美元大關。布蘭特期油亦曾漲近1%至72.66美元。光大期貨報告指出，颶風弗朗辛雖已登陸和減弱，但其影響仍然持續，據悉墨西哥灣約42%的石油生產已因惡劣天氣而關閉。

不過，由於市場對需求的擔憂情緒持續存在，加上國際能源機構（IEA）月報稱全球石油需求增長已降至疫情前最低水平，石油輸出國組織（OPEC）的減產措施預計無法扭轉原油將在明年面臨供應過剩的情況，在這一背景下，當前油價升勢只能以短線反彈來看待。

黃金相關股份昨全線上揚