產經

金價又創新高 勢未見頂

金價近期頻頻衝高，黃金期貨昨曾衝破2,600美元關口。 金價近期頻頻衝高，黃金期貨昨曾衝破2,600美元關口。
金價近期頻頻衝高，黃金期貨昨曾衝破2,600美元關口。
各央行料續增購 金礦股ETF受追捧
黃金價格迭創新高，反映市場對全球經濟不確定、通脹壓力和地緣政治風險的擔憂。現貨金價繼日前突破每安士2,560.21美元後，昨日再創新高，曾見2,583.36美元，升幅約0.7%；黃金期貨亦曾衝破2,600美元關口，曾高見2,611.7美元，分析相信金價尚未見頂。
交易商Altavest聯合創始人Michael Armbruster指出，美國政府過度支出，且沒有放緩的迹象。與此同時，各國央行正在增加對黃金、減少美元的配置。他直言：「如果被迫選擇，外國央行會選擇將其儲備投資於美元還是黃金？」
思睿首席經濟學家洪灝從投資者成本看，因為持有黃金沒有利息，而持有美國國債有利息，所以如果美國聯儲局減息，黃金持有成本下降。以前黃金的投資邏輯，主要是從主權貨幣購買力的缺失，以及對於原有的美元信用系統的不信任去觸發；現在如果主權債務以及貨幣購買力的邏輯還在，但是同時機會成本在降低，這將會令黃金價格不斷創新高。
紫金升3.8% 高盛嗌買
本港上市多隻黃金交易所買賣基金（ETF）隨金價破頂創新高，其中價值黃金(03081)和SPDR金ETF(02840)昨日俱漲逾2%，分別收報60.86元和1,853元。
金礦股做好，中國黃金國際(02099)及山東黃金(01787)均升逾半成；紫金礦業(02899)亦升3.86%。高盛發表報告，預計至2026年紫金的黃金和銅產量分別達到91噸和150萬噸，較2023年分別增長33.82%和48.95%；並認為紫金是少數能夠從產量增長和大宗商品價格上漲中受益的礦業公司之一。該行維持予紫金「買入」投資評級，目標價21.5元。
摩根士丹利則維持山東黃金「與大市同步」評級，目標價20.2元。該行指出，在金價高漲背景下，山東黃金繼續享受強勁的盈利趨勢，其產量增長源自於玲瓏礦山進一步復工、加納卡蒂諾（Cardinal）項目預料將會投入運作，且公司持股28.89%的深圳A股山金國際帶來貢獻。
油價漲3日 慎防短癮
另一大宗商品原油，價格亦連漲3日。紐約期油昨日曾升1.32%至每桶69.88美元，逼近70美元大關。布蘭特期油亦曾漲近1%至72.66美元。光大期貨報告指出，颶風弗朗辛雖已登陸和減弱，但其影響仍然持續，據悉墨西哥灣約42%的石油生產已因惡劣天氣而關閉。
不過，由於市場對需求的擔憂情緒持續存在，加上國際能源機構（IEA）月報稱全球石油需求增長已降至疫情前最低水平，石油輸出國組織（OPEC）的減產措施預計無法扭轉原油將在明年面臨供應過剩的情況，在這一背景下，當前油價升勢只能以短線反彈來看待。
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