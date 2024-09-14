京東今年第4輪加薪 出20個月糧
內地經濟景氣欠佳，作為僱主的大型電商平台，既坐享豐厚利潤，自然也得關顧勞工福利，與僱員分享紅利。京東集團(09618)於官方微博宣布，今年將第4輪加薪，其中零售集團和職能體系將於10月1日起，實現「20薪」（即出20個月糧），其他部門亦將陸續啟動加薪計劃。
各事業部設千萬激勵基金
據報，年初以來京東已先後3次加薪，過去3年亦持續上調薪酬，於2021年7月1日至2023年7月1日，用兩年時間將員工平均年薪由「14薪」，逐步漲至「16薪」，至今則用兩年時間達至「20薪」。今年1月起，京東採銷等第一線業務員工固定薪酬更大幅上漲近100%，今年初零售全員平均加薪不低於20%。
內媒引述京東主席劉強東早前透露，今年會再次加薪，包括現金、股票等，現金最低加薪幅度為20%，平均漲幅達到50%，最高可達100%，希望薪資達到行業最高水平。此外，每個事業部設立1,000萬元人民幣的激勵基金。
另一大型電商平台阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團之全資子公司上海雲瑒企業管理，已全資持有內地線上醫療平台好大夫在線的母公司互動峰科技（北京），內媒指該公司創始人王航、雷軍等股東亦已退出。好大夫在線早前已傳出賣盤，上月傳出螞蟻計劃收購，並擬將業務併入支付寶醫療健康事業。
螞蟻擬為507億貸款再融資
資料顯示，互動峰科技於2006年成立，好大夫在線為其旗下品牌，截至2021年6月在內地已收錄9,700家正規醫院、82萬醫生資訊，累計服務超過7,200萬使用者。
此外，螞蟻集團據報正就65億美元（約507億港元）離岸信貸額度進行再融資，並計劃將15億美元信貸額度分配予海外子公司螞蟻國際。
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