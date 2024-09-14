京東今年第4輪加薪 出20個月糧

各事業部設千萬激勵基金

據報，年初以來京東已先後3次加薪，過去3年亦持續上調薪酬，於2021年7月1日至2023年7月1日，用兩年時間將員工平均年薪由「14薪」，逐步漲至「16薪」，至今則用兩年時間達至「20薪」。今年1月起，京東採銷等第一線業務員工固定薪酬更大幅上漲近100%，今年初零售全員平均加薪不低於20%。