港投公司將公布CIES管理部分資本安排

新資本投資者入境計劃（CIES）最低投資門檻為3,000萬元，當中由香港投資管理公司（簡稱港投公司）負責的「投資組合」佔300萬元。港投行政總裁陳家齊預告，將盡快公布有關安排，目前正開始進行前期鋪墊工作。

她提到，風險投資是科企初創出生階段，亦是最脆弱階段的重要支撐，會根據該框架制訂投資要求等細節，並探討和有往績、有經驗的創投基金及夥伴合作，以母基金或引導基金形式進行，而參與合作的創投基金及夥伴均須承諾對香港作出貢獻，期望將資金更精準地導向初創企業。

港投公司早前已投資人工智能（AI）公司思謀科技、生物科學AI大模型公司百圖生科、機械人公司銀河通用和電動車充電公司Spark，投資版圖將再添3員，包括基因測序技術上海芯像生物科技、智能電網Emaldo及智能前沿科技設備研發商玖治科技（香港）。陳氏指，目前投資項目非常多元化，亦不斷密集審視不同項目，若有新動向會適時公布。

明年擬組團訪東南亞中東 她強調，香港創投生態圈有優勢，港投公司作為耐心資本，可以匯聚資金、支持初創企業，明年將加快推動創科、創業、創投生態圈聯動的工作，包括加強資本引導力量，刺激前期資金鏈，又會組織被投資公司外訪，以助香港品牌和故事「出海」，初步優先到東南亞或中東地區。

港投公司昨日舉辦首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，有逾400人出席，近半來自投資界別。財金官員認為，在政策及資源支持下，本港構建創科生態圈已漸見成績，未來要透過投資牽引，加快推動更緊密的「投、產、學、研」合作，以至是產業鏈的發展。另提到，引進重點企業辦公室（簡稱引進辦）成立以來，已吸引逾百家創科企業來港，涉及超過500億元投資，創造逾1.5萬個就業職位。

本港初創企業亦積極拓展海外市場，首批參與香港科技園拓展環球商機計劃的5間香港創科企業，在美國開拓市場，成功簽訂的商業合約及籌集的資金總值逾1,500萬美元（約1.17億港元），並獲得更多合作和投資機會。香港科技園公司行政總裁黃克強指，這反映香港初創企業具備實力開拓國際市場，期待未來更多本地初創企業在國際進一步發展。