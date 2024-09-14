港股兩周累挫3.4% 成交連縮4日

港股兩連升，恒生指數昨日收揚128點或0.75%，惟未能企穩50天線（現處17,416點），全周埋單計跌75點或0.4%，連續兩周下跌，累失619點或3.44%。恒指高開57點，報17,298點，已為全日低位，其後愈升愈有，最多漲300點，高見17,540點，惟受A股倒跌影響，港股升幅收窄，最終收報17,369點。國企指數揚53點或0.9%，報6,071點；科技指數3,500點關得而復失，收報3,479點，升4點或0.13%。大市全日成交只有889.01億元，按日縮3.07%，連續第4日成交規模「收水」。

摩根大通預期，阿里納入港股通和南向資金流入的全面影響需時數月才能顯現，但其在內地電商的基本發展，將成為6至12個月內關鍵的股價驅動因素，又預料淘寶和天貓的流量、商品交易總額（GMV）和變現將在未來幾個季度持續改善，維持對其「增持」評級，目標價106元。

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股表現分化，科技股轉強，惟中特估股份仍弱，大市欠缺上升動力，料恒指維持在17,000至17,800點上落為主。

恒指近月走勢