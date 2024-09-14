恒大假帳 羅兵咸中國罰4.4億停業半年

財政部指，對普華永道涉及恒大地產2018年審計項目的違法行為作行政處罰，除給予沒收違法所得並處罰款共1.16億元外，並對其作出警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。普華永道回應指，尊重並堅決服從內地的行政處罰決定。

註冊會計師方面，財政部依據《中華人民共和國註冊會計師法》，對恒大地產2018至2020年相關財務報表審計報告的4名簽字註冊會計師湯振峰、魏澤、朱立為、蔡秀娟，給予吊銷註冊會計師證書的處罰；依據相關管理辦法，對陳耘濤、吳德恩、潘國威、陳智傑、陳君瑜、盧玉捷、金瑩等7名參與編製恒大地產合並財務報表的註冊會計師，給予警告或罰款的行政處罰。

同時，中證監宣布，依法對普華永道恒大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰，並依據《中華人民共和國證券法》規定，沒收普華永道案涉期間全部業務收入2,774萬元，處以頂格罰款2.97億元，合計罰款3.25億元。

會財局：續推進獨立調查 對於香港羅兵咸永道為中國恒大提供審計服務的有關責任，財政部將通過跨境審計監管合作機制，積極協調配合香港會計及財務匯報局（會財局）對相關違法行為進行調查處理，並強調將持續加大財會監督力度，嚴厲打擊財務舞弊和審計造假行為。會財局則指，隨着內地財政部對恒大地產內地審計工作調查的結束，該局對香港羅兵咸永道就中國恒大審計同步進行的獨立調查，將繼續有序進行。

事實上，此前多家香港上市中國企業已停止聘用香港羅兵咸永道為核數師，7月傳出該企勸退香港員工，本周的消息指，繼7月任命常駐上海的合夥人李丹接替趙柏基出任亞太及中國區主席後，該企將空降一名英國高級合夥人兼全球首席風險及監理總監Hemione Hudson來管理中國業務。另羅兵咸永道將在美國分部約7.5萬名員工中裁減約1,800人，擬於10月通知受影響的員工，人數約佔美國分部員工總數的2.5%。

恒大附屬提清盤呈請 此外，中國恒大昨日公布，周四公司據清盤人指示向香港高等法院提呈針對旗下全資附屬CEG Holdings的清盤呈請，安邁顧問的Edward Simon Middleton及黃咏詩同日獲香港法院頒令委任為CEG Holdings的共同及各別臨時清盤人。公司股份將繼續停牌至另行通知。