股市分析：「中特估」高息股趁低吸納
隨着業績期過去，港股8月展開的反彈行情也結束，市場焦點逐步轉至宏觀經濟表現。然而，美國ISM製造業指數連續5個月處於50以下的收縮區間，最新公布的非農職位增長也不似預期，同時，內地正在面對的通縮情況有待改善，這些都令市場擔憂。走勢上，恒指在反彈後已有回落的傾向，17,500至17,700點是目前的阻力區。
個股方面，中國神華(01088)屬於「中特估」高息股的類別，在現時市場不明朗因素仍多的情況下，相信該股將是資金配置時的優先選擇。
中國神華阻力位38元
然而，在落實到操作時，建議要避免高位追入，提防「賺息蝕價」的情況。因此，中國神華經歷兩個多月來的調整後，股價從7月初的高位38.3元（除息後計）已回調逾20%，相信趁低吸納的機會正在浮現，有望「賺息又賺價」。
事實上，中國神華的業務發展趨向穩定，煤電全產業鏈可以起到互補作用（68%煤炭業務、26%發電業務），現時預期股息率達8厘，建議可於28元以下吸納，向上阻力位38元，止蝕可定在支持位23元。
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