股市分析：「中特估」高息股趁低吸納

隨着業績期過去，港股8月展開的反彈行情也結束，市場焦點逐步轉至宏觀經濟表現。然而，美國ISM製造業指數連續5個月處於50以下的收縮區間，最新公布的非農職位增長也不似預期，同時，內地正在面對的通縮情況有待改善，這些都令市場擔憂。走勢上，恒指在反彈後已有回落的傾向，17,500至17,700點是目前的阻力區。