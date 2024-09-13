股市估市：AI應用續引領科技板塊發展

最新市場風險情緒信號顯示，美國及日本股市等近期風險情緒全面轉趨謹慎。

市場動盪持續主要是貨幣政策轉變、美國大選兩位參選人形勢旗鼓相當，以及對美國經濟表現的擔憂，均讓美股在踏入9月後的波動加劇。事實上，近期全球大型科技股股價都明顯回落，主要是市場對科技股的高估值，以及板塊輪動讓科技股出現技術性調整。

高端晶片需求保持強勁 與去年同期相比，雖然科技板塊的盈利增長率可能減慢，但受惠全球人工智能（AI）軟件需求強勁增長，以及硬件升級，預期科企未來的盈利增長仍然相當強勁，尤其是半導體產業將維持高速增長。為提升行業競爭力及優化現有營運，相信各行業將引入AI新應用方案，數碼自動化及AI應用將愈來愈普及，這必然帶動全球對高端晶片及硬件的需求。

另外，日本正在加強企業治理改革，要求企業優先考慮資本效率及改善股本回報，並收窄當地股市與全球股市的估值差距。有數據指出，四成的日本企業計劃在2025年3月結束的財報年度增加股息，並持續進行股份回購，將提升企業估值長遠吸引力。

日本的半導體及高端製造業，在全球半導體供應鏈中仍然扮演着重要角色，故建議可以維持對全球及亞洲半導體及科技股的偏高比重配置。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊