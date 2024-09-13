券商點股：小米業務增長動力不俗

第二季小米的全球智能手機出貨量達4,220萬部，按年增長28.1%。調研機構Canalys數據，該季度小米全球智能手機出貨量排名前三，市佔率為14.6%，是前5名中出貨量按年增速最快的品牌。小米全球智能手機出貨量也連續16個季度排名全球前三。

單計中國市場，根據第三方數據，第二季小米高端智能手機出貨量在整體智能手機出貨量中的佔比達到22.1%，按年提升兩個百分點。與此同時，用戶生態持續擴大。截至6月底，小米全球月活躍用戶數目再創歷史新高，達6.76億，按年增長11.5%。

全年汽車交付或超標 期內，小米人工智能及物聯網（AIoT）平台已連接的IoT設備數目增長至8.22億，按年升25.6%。業務分部中，「手機×AIoT」分部的收入達825億元，毛利率為21.1%。

小米第二季度交付Xiaomi SU7系列電動車達27,307輛，為滿足用戶需求，正在全力提升產能，預計將於11月提前完成累計交付10萬輛新車的目標，並將衝刺全年Xiaomi SU7系列累計交付12萬輛的新目標。同時，小米也在持續拓展汽車的新零售網絡，截至6月底，汽車銷售門店已達87家，覆蓋內地30個城市。第二季「智能電動汽車等創新業務」分部的收入為64億元，毛利率為15.4%。

此外，互聯網業務收入達83億元，創歷史新高，按年增長11%，互聯網業務毛利率達78.3%，提升4.2個百分點。小米業績勝預期，市場對電動車利潤率感到滿意，並預料智能手機利潤率回升，有助股價保持強勢。

宏匯資產管理投資總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，其及相關人士沒持有上述股份）