租賃旺場：Wetland Seasons Bay三房1.6萬租出

租賃市場持續暢旺，新進屋苑備受追捧，天水圍Wetland Seasons Bay連錄租務成交，有三房戶以每月約1.6萬元租出，呎租30.9元。

中原伍耀祖表示，上述為項目1期3A座高層C3室，實用面積約518方呎，原以1.7萬元放租，最後減租1,000元獲承租。至於項目第3期6A座中層C3室兩房戶，實用面積約434方呎，成交月租約1.3萬元，呎租約30元，業主今年4月以623.78萬元買入單位，現享租金回報約2.5厘。連同Wetland Seasons Park，該系列項目本月已錄約5宗租賃成交，平均呎租約31元。