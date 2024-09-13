租賃旺場：Wetland Seasons Bay三房1.6萬租出
租賃市場持續暢旺，新進屋苑備受追捧，天水圍Wetland Seasons Bay連錄租務成交，有三房戶以每月約1.6萬元租出，呎租30.9元。
中原伍耀祖表示，上述為項目1期3A座高層C3室，實用面積約518方呎，原以1.7萬元放租，最後減租1,000元獲承租。至於項目第3期6A座中層C3室兩房戶，實用面積約434方呎，成交月租約1.3萬元，呎租約30元，業主今年4月以623.78萬元買入單位，現享租金回報約2.5厘。連同Wetland Seasons Park，該系列項目本月已錄約5宗租賃成交，平均呎租約31元。
PARK YOHO月租1.1萬
此外，該行王勤學指出，元朗The YOHO Hub第1座低層A室，實用面積約927方呎，四房連套房間隔，成交月租4萬元，租金屬區內分層戶高位，呎租約43.1元。
利嘉閣莫家進稱，同區PARK YOHO Sicilia第1B座中層D室開放式戶，實用面積約326方呎，以月租1.1萬元租出，呎租約33.7元。
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