One Wood Road上新價單涉30伙
盈信控股發展的灣仔One Wood Road，昨日上載價單2號，涉及30伙，折實平均呎價約24,807元，並已取消日前上載的價單1號。
價單2號維持最高24.75%折扣，全是實用面積460方呎的兩房戶型，折實價984.9萬至1,333.1萬元，折實呎價約21,411至28,980元。當中10伙與價單1號原先的單位及售價相同，包括售價及呎價最低的6樓B室。
該盤共提供42伙，已取消的價單1號僅涉10伙。而根據一手住宅物業銷售條例，規定如項目多於30個但少於100個，每份價單須列出最少30伙的售價。
同屬單幢盤、宏安地產(01243)的旺角Larchwood，連錄4宗終止交易，總成交金額共涉2,179.4萬元。發展商隨即修訂價單，調整該批單位售價，並安排下周一重新發售。其中，5樓B室，實用面積210方呎，最新折實價約388.8萬元，折實呎價約18,514元。
利奧坊系列夥代理推中秋優惠
中秋節將至，多個樓盤與代理合作推出置業優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，由即日起至9月30日，經5大指定代理行購買利奧坊系列項目一手單位的各首3名買家，即可獲價值約一萬元的餐飲禮券，名額共15個，總值約15萬元。同時，長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，以及會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，夥同代理推優惠。
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