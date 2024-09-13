One Wood Road上新價單涉30伙

盈信控股發展的灣仔One Wood Road，昨日上載價單2號，涉及30伙，折實平均呎價約24,807元，並已取消日前上載的價單1號。

價單2號維持最高24.75%折扣，全是實用面積460方呎的兩房戶型，折實價984.9萬至1,333.1萬元，折實呎價約21,411至28,980元。當中10伙與價單1號原先的單位及售價相同，包括售價及呎價最低的6樓B室。

該盤共提供42伙，已取消的價單1號僅涉10伙。而根據一手住宅物業銷售條例，規定如項目多於30個但少於100個，每份價單須列出最少30伙的售價。