新地兩盤齊出招吸客

天璽‧天上樓書 YOHO Hub II新示範戶亮相 日前已預告未來兩個月將「月月有賣樓」的新鴻基地產( 00016 )，旗下兩盤齊齊發動推盤攻勢。啟德天璽‧天第1期昨上載樓書，涉及906伙，兩房佔整體近四成，面積最大的頂層複式戶達3,936方呎；元朗站The YOHO Hub II的5個連家具現樓示範單位一口氣亮相。

天璽‧天最大3936呎 樓花期長約9個月的天璽‧天第1期，樓書已上載至一手住宅銷售資訊網。新地代理總經理胡致遠表示，今期由3座住宅大樓組成，包括第3座、第5座及第6座。戶型涵蓋開放式至四房間隔，單位實用面積介乎236至3,936方呎。開放式佔約92伙、一房佔316伙、兩房設361伙，而三房及四房分別有25伙及112伙。

戶型分布上，以空中花園為分界，30樓及以下為低層區，而32樓及以上屬高層區，逾千方呎大單位集中該區。面積最大的第3座Peak Tower 49樓及50樓Presidential Sky House B，為實用面積3,936方呎四房複式戶，連1,280方呎平台及610天台，設私人泳池，配備電燒烤爐及紅酒櫃等多項家電。項目地庫提供334個住宅車位。

至於已售出逾420伙的元朗站The YOHO Hub II，部署月內發售全新第6座單位。昨率先對傳媒開放5個現樓單位，包括4個三房戶及一個兩房戶。新地代理執行董事陳漢麟透露，最快下周初推出新價單，將提供不少於94伙。

他指，第6座18樓F室現樓示範單位，實用面積749方呎，屬三房一套間隔，設有傳統梗廚。該類戶型為今期項目首次出現，僅有47伙，預計新價單會涵蓋該戶型。樓盤主打三房間隔，他指，同區的大單位供應不多，相信是次推售可帶動換樓潮。

現樓示範單位均位於第6座18樓，D室為實用面積462方呎兩房單位。室內布置以杏色與啡色為主軸，廚房採開放式設計，浴室設有通風窗。

瓏珀山連沽兩單位 該集團部分現樓項目銷情持續，沙田瓏珀山昨連沽兩伙，包括花園特色戶Crown Tower的6樓B室四房戶，實用面積1,458方呎，連一個車位以3,265萬元成交，呎價約22,394元。北角海璇II沽出第3座18樓A室，為實用面積1,492方呎四房，連車位以5,430.88萬元售出，呎價36,400元。

陳漢麟指，The YOHO Hub II現樓示範單位將向公眾開放。 天璽‧天平面圖 第6座18樓D室兩房戶，實用面積462方呎，客飯廳外連露台。 主人睡房布置以原木色為主調，靠窗放置睡房。