未補價成交：太和邨銀主盤呎售$3281 11載新低

樓價持續插水，未補價第二市場公屋呎價破底，大埔太和邨一個銀主盤減價推拍，昨以呎價約3,281元一口價售出，創該屋邨11年新低。

上述銀主單位經由忠誠拍賣推出，為屋邨福和樓低層1室，實用面積約381方呎，推拍價為125萬元，最終以開價售出，成交呎價為該屋邨2013年後最低。不過，該單位較殘舊，新買家需要重新裝修。

景雅苑降至455萬沽 該福和樓單位去年曾以160萬元推拍，是次累劈35萬元，減幅約21.9%。據香港房屋委員會資料，同類面積單位成交要追溯至2023年5月，當時售價245萬元，呎價約6,430元。

同區居屋同樣降價求售。美聯楊浩然稱，景雅苑A座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，減價43萬元後，於第二市場以455萬元易手，呎價約7,054元。單位9年只升值約32萬元。

另外，上水公屋天平邨錄減價買賣，利嘉閣黃靜顏表示，該項目天喜樓高層17室，實用面積約485方呎，以230萬元未補價放售，減價約13%，以200萬元沽，呎價約4,124元。