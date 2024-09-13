二手蝕讓上月218宗

蒸發5.2億 3年內掟貨佔逾15% 樓市去向未明，不少業主不等減息，繼續蝕賣套現。8月二手市場出現至少218宗低於購入價的轉讓，與7月宗數相若，而上月持貨約3年或以內賣樓比例佔約15.6%。踏入9月蝕讓潮持續，重災區將軍澳MONTEREY一房單位，原業主持貨約3年半即沽，帳面跌價約270萬元。

綜合市場資料，過去7月及8月二手市場出現的貶值成交宗數相若，惟蒸發樓價金額由逾4.7億元，增至上月逾5.2億元。當中持貨約3年或以內轉手有至少34宗，3宗更為今年購入即沽成交；深井浪翠園1期3座低層單位，今年3月底購入，上月以320萬元售出，期內帳面貶值約15.8%。

MONTEREY貶35% 上月出現至少兩宗樓價帳面跌逾50%的轉讓，包括九龍塘涵碧別墅中層套三房單位，以1,428萬元沽出，原業主為內地發展商，持貨約6年帳面勁蝕1,669.5萬元，樓價跌幅達53.9%。事實上，8月出現帳面貶值成交中，有約12%的蝕幅達30%或以上。

分區方面，上月將軍澳出現至少26宗低於購入價轉手個案，仍為各區中最多，其次的屯門出現至少21宗，元朗則出現至少19宗。藍籌屋苑中以沙田第一城出現至少4宗蝕讓最多。

各區蝕讓潮未減退，個別蝕幅有擴大趨勢。美聯羅定康表示，MONTEREY第6A座中高層D室，實用面積約366方呎，以500萬元成交，呎價約13,661元，原業主於2021年2月以770萬元購入，帳面虧蝕約35%。

利嘉閣溫錦駒稱，同區日出康城LP6的5座低層J室，實用面積約309方呎，一房間隔，叫價550萬元，議價後以390萬元獲承接，呎價約12,621元，原業主於2018年一手購入，帳面貶值約21.7%。

新界西北情況相若。中原張禮傑指，元朗洪水橋尚城8座高層D室，實用面積約526方呎，兩房間隔，減價7萬元，上車客以408萬元購入，呎價約7,757元，原業主於2018年3月以543萬元買入，單位約6年帳面貶值約25%。

珀麗灣虧損152萬 大屋苑業主寧願損手出貨離場。香港置業曾金強表示，馬灣珀麗灣31座中層B室三房戶，實用面積約591方呎，三房間隔，累減60萬元，租客以568萬元購入，呎價約9,611元，原業主於2019年以約720萬元購入，帳面蝕約152萬元。

市區中價樓方面，西南九龍浪澄灣7座中層套三房單位，剛以1,600萬元成交，呎價約1.9萬元，較9年前購入價帳面低逾120萬元或約7.5%。

8月二手市場短線蝕讓個案