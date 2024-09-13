簡訊一覽

●國際能源機構（IEA）月報指，今年上半年全球石油需求增長每天80萬桶，只及去年同期三分之一左右，亦是2020年疫情以來最少，故將今年全年石油需求增長預測調低7.2%至每天90萬桶；維持明年全球石油需求增長每天95萬桶預測，但若石油出口國組織及盟友（OPEC+）按計劃逐步取消自願減產，屆時石油市場將供過於求。

●政府統計處公布，整體製造業的工業生產指數繼在今年第一季錄得1.8%的按年升幅後，今年第二季按年升0.7%；相應的生產者價格指數繼在今年第一季錄得1.2%的按年升幅後，今年第二季按年升3%。

●特許公認會計師公會（ACCA）香港分會公布，畢馬威香港企業稅務諮詢服務合夥人何家輝當選2024/25年度新一屆香港分會會長。

●香港證監會據報探討與香港海關合作，共同監管加密貨幣場外交易（OTC）服務；同時，該會已就加密貨幣場外交易服務及加密貨幣託管服務制訂新的發牌制度徵求業界意見，惟相關討論仍處早期階段，或會有變。