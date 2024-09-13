股壇MasterMind：港股料守萬七關 美團看高一線

大聖資產管理基金經理李明德（Create）對港股前景樂觀，亦見利好信號，恒指一直守住上一次低位16,500點，預料未來難再跌穿萬七關。反而若未來中國經濟數據有改善，年底更有望突破萬九關。

騰訊本月底即將有新遊戲《三角洲行動》在內地上線，獲大行唱好。李指騰訊前景不錯，每年盈利增長最少20%，估值便宜，市盈率大概15倍以內。不過，投資者仍要留意內地監管情況，例如中秋節假期，當局限制青少年玩手遊時間，將遊戲變現的能力或受限等。

英偉達不宜現價追入 生科股昨普遍反彈，李認為有關板塊最壞時間已過，但要再上卻未見催化劑，環球投資氣氛一般，投資者普遍都對未有盈利基礎的公司有保留，不建議短炒個股，反而持貨者應趁彈沽貨。

美股方面，英偉達周三急彈，李指科企投放資金發展人工智能（AI）業務的情況未改，市場關心在晶片供不應求下，能否助英偉達保持其高毛利率。不過，他認為不宜現價追入，即使股價不難重上130美元，但水位已不多。

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