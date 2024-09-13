日企KDDI私有化Lawson拓數碼應用

現代無人不曉上網，機不離手，通訊服務市場早已飽和，要電訊商持續實現雙位數的服務收入增長，有時未免苛刻。日股大藍籌、第二大流動電訊服務商KDDI乾脆私有化連鎖便利店Lawson，跟三菱商事各佔一半股份，安裝另類增長引擎。

港人遊日或用過KDDI的「au」網絡。KDDI之所以垂涎Lawson，可能是Lawson經營理想—被提購後不久就宣布提早兩年於上一財政年度實現每股盈利和股本回報率（ROE）目標，後者超過19%，上季按年再多賺6%，折合7.88億港元。此外，KDDI與NTT Docomo和軟銀均染指消費金融，KDDI甚至夥拍三菱UFJ成立了編纂採購經理指數（PMI）的au Jibun銀行。

然而，Lawson上季純利僅約KDDI純利的4%。KDDI為其「奇葩」操作解釋道，「（日本）人口會縮減，少子高齡化將加快，便利店作為地方基礎設施的角色會愈益重要」，並需增加數碼化應用去應對勞動力短缺，似乎想把Lawson作為自家科技的練兵場。

谷生成式AI 擬建數據中心 事實上，KDDI也全力轉型為科技服務供應商，上季業績大談人工智能（AI），如攜手初創企業ELYZA，運用精確度稱冠的日文大模型（LLM）開拓生成式AI企業解決方案；又準備未來幾年斥1,000億日圓投資數據中心等設施。