中港電訊股財息可兼收？

惟新興業務收入增長亦減速，中電信「產業數字化」收入上半年增速由過去3年近兩成，降至近7%，中移「數碼化轉型」服務收入增速亦比過去兩年放緩。富瑞料中電信固網服務收入中的新興應用今年起7年年均增長率仍有近7%，跑贏整體服務收入。

巧合地，電訊商的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）對服務收入比率也下降，中電信上半年升0.1個百分點至31.18%（比4年前低2.57個百分點），中移則跌1.24個百分點。作為參考，日本大藍籌NTT刻意強調「全球系統整合服務」對上季收入增長有重要貢獻，其EBITDA毛利率卻僅約12%，比集團整體低一大截，似乎傳統通訊服務較賺錢。

新業務收入升推高應收帳 另野村早前提醒新興業務收入增長會推高應收帳風險。業界人士分析，這無可避免，「過去收入以一般消費者月結單為主，講緊每個月找數，隨着面向企業收入增加，其合約年期可能是兩、三年，並按項目進度確認收入。」

然而，應收帳與壞帳是兩回事，「一些電訊商計提撥備較緊，但收到數就可回撥，且國資委對國企考核指標包括經營現金流對收入比率，客戶經理收唔番條數會影響年尾花紅，所以佢哋有動力追，兼搵啲找得起數嘅客……如果帳齡一年或以上嘅比率冇突然升好多，問題就唔大。」

他說，新業務的EBITDA毛利率會拖低集團整體，事關早期必定有投資，某電訊商也不否認「有效需求不足」，但與科網公司早前雲服務大劈價關係不大，「科網企業產品較標準化，電訊商更『度身訂造』，例如某間國企要整合全國分公司雲端系統，一用會用落去，要轉好麻煩。」

「電訊商會做好多嘢慳錢，如用新科技節省基站耗電，中電信同聯通整合彼此基站設備優化網絡……總之保持派息就係穩流動服務嘅基本盤，慳錢，再以新穎服務提高收入，例如你有事聽唔到電話，AI助理會記低邊個來電，咩事，再用短訊通知你。」

中港電訊股往績股息回報率