UNIQLO夥GU啟德體育園聯手開店

UNIQLO表示，今年共4間全新及翻新店舖開幕，包括荃新天地開設面積較舊店大近一倍的新店，澳門倫敦人將會成為澳門第3間分店，太古城店將在翻新後加入旗艦店元素，以及與GU首度攜手進駐啟德零售館店。這4間全新及翻新店舖開幕，將推出全新體驗包括RE.UNIQLO Studio衣物修補及改造服務，並推出StyleHint App穿搭靈感應用程式，旨在強化顧客體驗及社區聯繫，進一步鞏固LifeWear理念。

合點壽司進駐本港 此外，在全球擁有超過260間壽司店，遍及內地、南韓、台灣和越南的日本RDC集團，去年參加由香港駐東京經濟貿易辦事處和投資推廣署合辦的香港飲食業考察團後，旗下日本知名平價迴轉壽司品牌合點壽司（Gatten Sushi）在香港設立首間合點迴轉壽司店，昨日在鰂魚涌AEON STYLE康怡正式開幕。

RDC香港董事總經理倉地厚表示，香港位於亞洲中心位置，是公司管理區內業務的理想據點，會繼續在區內開設更多門市，並希望以香港作地區總部拓展業務。