吉汽研歐建廠應對關稅
內地傳要求電動車技術不外流
為應對關稅問題，中國車企正加快在海外建立生產基地，惟在技術保護主義下，有傳中國政府強烈要求中國車企確保先進電動車技術留在國內，又提醒車企要慎選「出海」地方。不過，下月在歐洲推出首輛中國製電池電動車的吉利系旗下高端品牌領克明言，下一代電動車將會於歐洲生產，集團正在歐洲物色合適的建廠地點。
關鍵零件需在華生產
外媒報道指出，中國當局鼓勵車企向其外國工廠出口所謂的散裝套件（knock-down kit），意味着關鍵零件將在內地生產，然後送往目的地市場進行最終組裝。
中國商務部在7月與數十家車企舉行會議，要求車企不應在印度進行任何與汽車相關的投資，並提醒不應盲目追隨趨勢或相信外國政府的投資邀約，指這些通常都是對中國汽車制訂或考慮制訂貿易壁壘的國家。
雖然歐盟正研究降低中國進口電動車的關稅，現時各品牌須繳納的反補貼關稅稅率不一，最高可達36.3%。中國商務部部長王文濤近日將訪問歐洲，下周四將與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會談，磋商歐盟對華電動汽車反補貼案。
貿易全球化下，關稅並非兩個地區之間的問題，多地希望做「和事老」。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在訪華期間，呼籲歐委會和歐盟全體成員國重新考慮在對華電動車加徵關稅問題的立場，而雙方應作出妥協，避免貿易戰。德國聯邦政府亦加入同一陣線，其發言人赫貝斯特雷特（Steffen Hebestreit）歡迎有關表態，並指「這是我們共同的行動方向」。
挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）在上海出席活動期間則表明，挪威不是歐盟成員國，沒有共同的貿易政策，因此挪威不會單方面對中國電動車實施制裁。
領克或法蘭克福設基地
現時吉利汽車(00175)面對歐盟19.3%的稅率。由吉利控股、吉利汽車及富豪汽車（Volvo）共同創立的電動車企領克歐洲地區行政總裁Nicolas Appelgren指，公司要正確地為電動車定價，無意把加徵關稅的成本轉嫁予消費者。
據報集團在德國法蘭克福設立基地，計劃測試多款新能源汽車，以評估是否符合歐洲認證標準。另外，集團與波蘭新政府正就在當地設立電動汽車合資工廠進行談判，但波蘭當局早前卻稱不視其為理想的合作夥伴。
與此同時，電動車龍頭比亞迪股份(01211)位於深圳龍崗區的全球研發中心項目的規劃許可及總平面圖曝光，該項目預計投資總額涉200億元人民幣，將用作建設前沿技術實驗室及研究院，未來預計在全球吸納6萬名高端研發人才。
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