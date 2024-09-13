羅兵咸傳炒千八人 15年首次正式裁員
全球4大國際會計事務所之一的羅兵咸永道（內地稱「普華永道」），據報旗下美國部門擬裁減約1,800名員工，為公司自2009年以來首次正式裁員，原因是該企部分諮詢業務需求放緩。
佔美國部門員工2.5%
外媒引述消息指，羅兵咸正在美國和其他地區裁員，主要是在美國的顧問、產品和技術業務部門。是次裁員約一半來自海外，從助理至董事總經理，涉及商業服務、審計和稅務等領域，該企計劃於10月通知受影響的人員，約佔美國部門員工2.5%。
報道引述相關備忘錄內容顯示，羅兵咸美國負責人Paul Griggs於給員工的通知中寫道，「資源行動」將影響到相對較小一部分的員工，公司計劃重組其產品和技術團隊，進一步將其融入各業務線，並且簡化業務服務流程；又謂為保持競爭力並為未來的業務定位，公司將繼續對各個領域進行轉型，調整員工隊伍以更好地支持公司策略，包括吸引合適的人才和技能，並將其轉移到最需要的領域。
羅兵咸因中國恒大(03333)審計問題，正面臨中國業務停業和巨額罰款等處罰。今年7月，市場亦傳出該企在內地和香港裁減人手，但公布涉及規模，當時該企回應指已作「艱難決定」，正逐步與員工充分溝通，確保方法符合法規。
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