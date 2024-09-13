羅兵咸傳炒千八人 15年首次正式裁員

外媒引述消息指，羅兵咸正在美國和其他地區裁員，主要是在美國的顧問、產品和技術業務部門。是次裁員約一半來自海外，從助理至董事總經理，涉及商業服務、審計和稅務等領域，該企計劃於10月通知受影響的人員，約佔美國部門員工2.5%。

報道引述相關備忘錄內容顯示，羅兵咸美國負責人Paul Griggs於給員工的通知中寫道，「資源行動」將影響到相對較小一部分的員工，公司計劃重組其產品和技術團隊，進一步將其融入各業務線，並且簡化業務服務流程；又謂為保持競爭力並為未來的業務定位，公司將繼續對各個領域進行轉型，調整員工隊伍以更好地支持公司策略，包括吸引合適的人才和技能，並將其轉移到最需要的領域。