巴郡副主席沽逾半持股涉資10億

股神巴菲特在美國上市的投資旗艦巴郡，今年以來股價累計上升逾兩成，市值一度突破一萬億美元，引來股東趁高沽貨減持套利。資料顯示，巴郡副主席Ajit Jain於周一出售200股巴郡A類股份，平均每股69.5418萬美元，涉資1.39億美元（約10.84億港元）巴郡股份，持股量削逾半。該股在美股周四早段曾跌0.82%，報67.44萬美元。

據報，本月15日將屆73歲的Jain主管巴郡的保險業務，在巴郡保險業務擔任要職近40年，亦為持股較多的巴郡董事及高層之一。

荷蘭政府減持荷銀套101億 此外，美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，上周五至本周二期間，巴郡合共減持約580萬股美國銀行股份，每股平均價約39.5美元，套現近2.29億美元，持股量降至8.58億股或11.1%，估計7月以來累計已藉減持美銀股份套現70億美元。分析指，在美國聯儲局啟動減息周期前夕，巴郡持續大手減持具代表性的美國銀行股持倉，或反映其不看好美國銀行業甚至整體金融業的發展前景。

此外，早在2008年金融危機期間注資拯救荷蘭銀行（ABN Amro），2015年開始減持荷銀股權的荷蘭政府，最新透過荷蘭主權投資公司（NLFI）出售荷銀股份，套現11.7億歐元（約101.4億港元），持股量由49.5%降至40.5%，且已表明不排除會進一步減持。