港交所陳翊庭：可助內地綠色轉型融資

她坦言，環球市場現時不再單看經濟理論和投資回報，令交易所的工作有難度。不過，香港作為國際金融中心，從歐美取得資金沒有問題，而且在世界獨有、與內地的互聯互通機制，可以讓在港上市企業獲得內地資金，形容為「秘密武器」。

她提到，目前內地居民儲蓄率高達45%，投資者、中產對多元化投資的需求愈來愈大，香港作為超級聯繫人，能匯聚全球資金，也能便利資金走出去，留意到在過去一年，南向投資有所回升。在過去10年，有世界各地的公司在港上市，累計集資3,000億美元，位居全球首位。

財庫局稱與杜拜加強合作 本港銀行業也助企業拓展海外市場，中國工商銀行（亞洲）表示，今年首8個月，已經為香港本地貿易企業客戶辦理對非貿易項下貿易融資業務量超過20億元，較2023年全年業務量增長逾一倍，交易對手覆蓋非洲十多個主要經濟體。

海外市場亦視香港為重要的發展地方，阿聯酋駐香港總領事館在港舉辦「Invest in UAE Forum」論壇。據了解，財經事務及庫務局官員在會上與杜拜經濟發展公司投資推廣營運總監Mohamed Sharaf討論兩地金融業的發展，以及合作空間。

港府及杜拜均預期，隨着兩地金融科技領域發展愈趨成熟，雙方的合作會更加緊密，並將產生巨大的協同效應和大量業務合作的機遇。

港府指出，香港與杜拜的戰略合作夥伴關係還包括雙方在金融科技生態系統發展上的互相支持，例如雙方分別組團參加香港金融科技周和杜拜金融科技峰會，可以利用兩地市場的獨特優勢，促進充滿活力的金融科技生態，吸引全球人才和投資。