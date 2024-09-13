英偉達或轉移台積電訂單 AI晶片品質恐降

儘管近期市場開始對人工智能（AI）的前景有所質疑，但作為AI龍頭股的英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席活動時表示，目前最新款的Blackwell晶片的供應增速有限，供應鏈正努力趕工，預期在第四季擴大規模。更重要的是，他亦提到公司嚴重依賴台積電的事實，並稱如有必要會轉向其他晶圓代工廠，惟警告此舉或導致產品的品質下滑。

黃稱，英偉達的產品在科技界最為搶手，客戶競爭貨源，尤其是AI晶片Blackwell供應的增速有限，其言論反映AI晶片需求依然強勁，半導體產業仍處於供不應求的階段，某程度上釋除了市場對於AI需求與前景的擔憂。

OpenAI擬籌資 估值逾萬億 除了AI硬件需求穩健外，研發AI軟件應用的公司亦依然受到追捧，未有因為近期市場波動而遭冷待。外媒引述消息指，AI聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI，正尋求以1,500億美元（約1.17萬億港元）的估值向投資者籌資65億美元（約507億港元），遠高於今年初提出的860億美元。

根據早前的消息，這輪融資吸引了大批科技巨頭的注意，包括英偉達、蘋果公司（Apple Inc.）在內的科企都有參與；同時OpenAI也在洽談以循環信用融資的形式向銀行貸款50億美元。