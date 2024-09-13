沙特夥華為培育AI人才

中沙合作趨緊密 聯想向Alat發CB獲通過 面對美國積極推動與華脫鈎，中國正努力深耕非美體系經貿關係，重點之一是開拓中東市場，而與石油大國沙特阿拉伯的合作關係更愈趨緊密。最新傳來沙特數據和人工智能管理局（SDAIA）與中國戰略科企華為，在沙特首都利雅得舉行的第三屆世界人工智能峰會（GAIN）上簽署諒解備忘錄，共同啟動培養訊息與通訊技術和人工智能（AI）人才的項目，雙方還將攜手通過出版人工智能刊物，社交媒體平台推廣和舉辦活動向社會宣傳AI技術。

英偉達傳准供晶片予沙特 另邊廂，市場消息指，美國政府即將批准AI晶片巨擘英偉達（Nvidia）向沙特出口最先進晶片，以協助沙特科技企業訓練強大的AI模型。如是者，沙特在發展AI技術方面，有中國技術和美國的晶片支持，可謂事半功倍，而中國能否藉着與沙特的關係，繞道取得高端晶片，亦不妨等着瞧。

事實上，自從美國頁岩氣油量產，石油能源可以自給自足，與中東諸國的關係由合作變成競爭對手。從俄烏事件，美國助歐洲解決能源問題便可見一斑。同一時間，全球新能源發展迅速，產油國亦感受到石油產業長遠受到威脅，必須着手構建更多元化的產業發展，以確保經濟可持續發展。

如是者，中東諸地尤其是沙特積極加強與中國這個全球最大石油消費國的關係，一則確保石油需求穩定（故見近兩年沙特旗下企業先後入股多家中國石化企業並展開戰略合作，而中國企業亦積極參與沙特的新能源等項目發展），二則亦藉着與全球第二大經濟體中國的經貿關係，來加快構建多元發展，減少對美國體系的依賴；而推動「一帶一路」戰略的中國，亦樂於加強與中東的經貿合作，以加快非美經營體系發展，以抵銷中美脫鈎所帶來的衝擊，可見中國與沙特的合作是各取所需，互惠互利。

回說華為，近期焦點在於推出全球首款三摺疊手機Mate XT非凡大師，華為商城顯示，截至昨日傍晚的預約人數已突破549萬。惟券商花旗預計，Mate XT今年的出貨量僅40萬至50萬部，主要原因是可能受到高昂價格、晶片和顯示器樽頸令供應受限。該行又估計，今年全球摺機出貨量將達到2,080萬部，按年增幅14%，華為Mate XT上市有望帶動其他安卓廠商明年推出更多三摺手機。

中港與沙特近年加強合作