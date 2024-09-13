大摩看好騰訊新遊戲 籲增持

該行指，《三角洲行動》首階段會率先在內地推出個人電腦及手機遊戲版本，估計短期內將會進軍海外市場，目標是明年首季推出家用機版本，現時內地登記玩家人數逾4,000萬。同時預期此遊戲平均日活躍用戶約500萬，每月平均付費80元人民幣，新遊戲將會是騰訊邁向國際化另一里程碑，預期稍後推出的國際版，將搶佔遊戲市場份額。

建銀國際亦指，由於騰訊基本面穩健，而且盈利增長具可持續性，以及微信生態系統的巨大變現潛力，視其為「確信首選」。

建銀估科企盈利能力續強 展望整個科技板塊，建銀國際預計，科企年內的盈利能力可以持續增強，互聯網公司有能力繼續回報股東，認為中國互聯網行業目前的估值有吸引力，但在消費和經濟活動缺乏明確且廣泛的復甦趨勢的情況下，沒有看到即時催化劑。