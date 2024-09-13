大摩看好騰訊新遊戲 籲增持
內媒引述VG Insights最新數據顯示，騰訊控股(00700)的《黑神話：悟空》於Steam平台的銷量已達到1,890萬套，總收入逾9.05億美元，可見市場反應理想。再接再厲，騰訊將9月26日在內地上架旗下射擊新遊戲《三角洲行動》，美資券商摩根士丹利預期這新遊戲首年內地流水可達50億元人民幣，並重申予騰訊「增持」評級及450元目標價不變，以明年預測市盈率13倍計，估值吸引。
該行指，《三角洲行動》首階段會率先在內地推出個人電腦及手機遊戲版本，估計短期內將會進軍海外市場，目標是明年首季推出家用機版本，現時內地登記玩家人數逾4,000萬。同時預期此遊戲平均日活躍用戶約500萬，每月平均付費80元人民幣，新遊戲將會是騰訊邁向國際化另一里程碑，預期稍後推出的國際版，將搶佔遊戲市場份額。
建銀國際亦指，由於騰訊基本面穩健，而且盈利增長具可持續性，以及微信生態系統的巨大變現潛力，視其為「確信首選」。
另中手游(00302)以約8,397萬元，收購《仙劍奇俠傳》系列遊戲相關知識產權，昨收升7.14%。其中，現金代價1,830萬元人民幣，另以每股1.68元，較上日收市價溢價1.4倍，發行3,800萬股代價股份，相當於集團已擴大發行股本百分之1.31，價值6,380萬元。
建銀估科企盈利能力續強
展望整個科技板塊，建銀國際預計，科企年內的盈利能力可以持續增強，互聯網公司有能力繼續回報股東，認為中國互聯網行業目前的估值有吸引力，但在消費和經濟活動缺乏明確且廣泛的復甦趨勢的情況下，沒有看到即時催化劑。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：