在華美企樂觀佔比創新低

僅13%視投資首選地 48%冀美降內地關稅 最近跟滬深300指數一起破底的，還有美國企業對中國業務前景之信心。然而，該指數只是創5年半低，上海美國商會昨日出爐的在華美企調查，表示對未來5年中國業務「樂觀」或「稍為樂觀」的受訪美企比率合共僅47%，創出1999年有紀錄以來新低，按年跌5個百分點，亦是首度不足50%。為減輕民眾負擔，提振影響中外企業賺錢的營商環境，內地當局準備再要銀行讓利，市傳最快本月再度下調存量房貸利率。

夾在中國和美國大國博弈，固然令美企受壓，所以有48%的受訪美企認為，華府如要幫助他們，就該降低對華關稅。另外，超過66%的企業正採取措施「去風險」（西方降低對華依賴的委婉語），36%「為供應鏈穩健性作投資」，25%分開中國和非中國的數據。上海美國商會會長鄭藝表示︰「會員認可（中國）政府改善監管環境的努力，但地緣政治不確定性比以往造成更大壓力。」

商會：問題是內需通縮 然而，中美關係不能代表一切，賺錢能力同樣重要，預期今年內地收入有增長的受訪美企僅54%，跟去年的52%相比沒有明顯改善；預計未來3至5年該增速優於集團整體者，再跌3個百分點至37%，跟3年相比，累跌32個百分點；更有66%說去年有錢賺，為紀錄新低。視中國為首選投資目的地者，現已降至13%的歷史新低。

上海美國商會主席安高博（Allen Gabor）表示，「問題是內需，是通縮，那當然不能忽視會員的觀感和對地緣政治的憂慮。」

去年破天荒有25%受訪美企縮減在內地的投資，首要原因是中國經濟增長放慢，這也是為甚麼40%受訪美企以其他市場的機遇為由改變投資計劃，東南亞和印度次大陸成首選。不過，普華永道中國稅務市場主管合夥人原遵華表示，外資在中國面對經濟逆風和競爭加劇是事實，但留在中國對維持全球競爭力至關重要。調查亦顯示，打算今年縮減在華投資的受訪美企比率稍為降至20%。

瑞士投行瑞銀集團（UBS）的行政總裁（CEO）安思杰（Sergio Ermotti）表示︰「我們還會在中國待上100年、200年。總括來說，我們的兩個真正機會和增長引擎仍是美國和亞洲，而中國是其中的主要推動力。」

傳快下調存量房貸利率 內地樓價下跌造成負財富效應，居民為供樓節衣縮食，成為在華美國企業覺得錢變得難賺的原因。消息指，一些內銀正為新一輪削減存量房貸利率作最後準備，部分業主可以一次過立即獲減半厘，據報最快本月執行，但實際生效時間尚待落實。

申萬宏源曾經估計，假如減0.8厘，上會人士一年可節省3,000億元人民幣的利息支出，換算每月能減輕9%的供樓負擔。然而，按揭是內銀收益率較高的資產，對於上季僅餘1.54%的淨利息收益率（淨息差）而言，必是雪上加霜。

看好未來5年中國業務美企比例