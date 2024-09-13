滬深300創爆疫後收市新低

內地A股繼續其「陰跌」之旅！外資投行首要關注指數─滬深300指數周四跌0.43%，跌幅乍看沒甚麼大不了，但收市水平3,172點，卻刷新了2019年1月之後的收市新低，換言之比疫情更不堪！中國人民銀行極為關注的國債孳息率迅速撲向市場預測範圍的底部─兩厘，昨日低見2.063厘，又創新低。

內地股民較關注的滬綜指則再跌0.17%，但以接近全日低位的2,717點收市。深圳股市亦在盤中低位附近完場，深成指回吐0.63%，收報8,054點；深圳創業板指數回落0.42%，收報1,551點。兩市總成交縱有回升，也不過是5,155億元（人民幣‧下同），結合兩市表現的滬深300指數自上月19日當局停止每日發布北向資金流向以來，累跌5.73%。

內媒引述五糧液及瀘州老窖基地四川省的酒類流通協會，內部人士估計今年中秋銷售按年跌兩至三成。五糧液及瀘州老窖分別跌2.28%及3.14%；山西汾酒跌3.6%。

A股不缺高新科技，也比港股選擇多，可惜牛市往往很快被產能擴張淹沒。雖然說寧德時代停運江西一個鋰礦，但摩根大通指，就算現時電池產能擴張放緩，來年產能利用率有望升兩至3個百分點，一些二線廠商消化產能仍需時日，預計需求在要2027年才能消化市場產能。