恒指反彈 藥明康德再漲6%冠藍籌

港股9月以來跌多升少，近日更考驗17,000點大關，昨日在亞洲區股市上升帶動下，總算是高收作結，恒生指數升0.77%，收報17,240點，剛好處於俗稱「牛熊分界線」的250天線，主板成交916億元。分析指，港股短線仍然在低位波動，必須要以大成交企穩250天線之上，才能確認走勢回穩，向上較大阻力在17,800點水平。

金融板塊做好 油股分化 恒指昨高開68點，見17,177點後維持升勢，一度升225點至17,334點，全日收升131點。國企指數升34點或0.58%，收報6,017點；科技指數升24點或0.7%，收報3,475點。北水昨錄淨流入30.74億元。

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國8月份核心通脹意外轉強，相信聯儲局下周減息0.25厘的機會較大，對美股提振作用有限。至於港股持續弱勢，板塊出現分化，科技龍頭股走勢硬淨，消費股及中資金融股相對弱勢，在互相抵銷下，大市上升動力欠奉，恒指料在17,000至17,800點上落為主。