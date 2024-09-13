恒指反彈 藥明康德再漲6%冠藍籌
港股9月以來跌多升少，近日更考驗17,000點大關，昨日在亞洲區股市上升帶動下，總算是高收作結，恒生指數升0.77%，收報17,240點，剛好處於俗稱「牛熊分界線」的250天線，主板成交916億元。分析指，港股短線仍然在低位波動，必須要以大成交企穩250天線之上，才能確認走勢回穩，向上較大阻力在17,800點水平。
金融板塊做好 油股分化
恒指昨高開68點，見17,177點後維持升勢，一度升225點至17,334點，全日收升131點。國企指數升34點或0.58%，收報6,017點；科技指數升24點或0.7%，收報3,475點。北水昨錄淨流入30.74億元。
吳小安辭主席 華晨冧12%
華晨中國(01114)昨股價曾低見2.54元，最終收報2.59元，急挫12.2%。集團公布，吳小安因其他事務已提呈辭任公司執行董事、董事會主席等職位。摩根士丹利表示，吳小安以62歲之齡辭任主席一職並非完全不正常，但這次高層變動增加公司未來發展的不確定性。報告又指，考慮到華晨尚未宣布新任董事會主席，新管理層下任何新的投資計劃，以及公司潛在股東回報政策變化等因素，均值得關注。
此外，周三股價急挫的巨星傳奇(06683)昨繼續如坐過山車，曾反彈37.8%，高見3.57元；午後一度由升轉跌，全日升11.58%，收報2.89元，成交5.4億元，市值24.08億元。
宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國8月份核心通脹意外轉強，相信聯儲局下周減息0.25厘的機會較大，對美股提振作用有限。至於港股持續弱勢，板塊出現分化，科技龍頭股走勢硬淨，消費股及中資金融股相對弱勢，在互相抵銷下，大市上升動力欠奉，恒指料在17,000至17,800點上落為主。
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