歐央行減息1/4厘 預期核心通脹急降

歐洲央行一如預期減息0.25厘，存款利率由3.75厘降至3.5厘。歐央行管委會表示，這是根據對歐元區通脹前景、潛在通脹趨勢和貨幣政策傳導力度的最新評估，認為是適當時候進一步放鬆貨幣政策。該行維持6月的通脹預測，即今年通脹率平均為2.5%，2025年和2026年分別為2.2%和1.9%。

德批發物價跌幅擴 該行3月已宣布，存款利率和主要再融資利率（MRO）的息差，由原來的半厘縮小至0.15厘，本月18日生效，即本次減息後，MRO將由原來的4.25厘降至3.65厘，所以本次不對稱地下調3大主要利率，邊際貸款利率（MLF）跟MRO之間的息差維持0.25厘，遂同減0.6厘，至3.9厘。

該行繼續預期核心通脹將迅速下降，儘管今年和明年的預測略為升至2.9%及2.3%，但維持2026年的2%預測。

荷蘭國際集團（ING）指出，本次減息明顯是因為通脹和經濟增長放緩。歐央行預測2024至2026年經濟增長分別為0.8%、1.3%和1.5%。較6月時的預測稍為向下，主因未來幾季內需會減弱。

不過，歐央行行長拉加德重申，沒有既定減息時間表和幅度，並強調通脹情況未令人滿意，要關注核心通脹的組成部分。歐元兌港元重越8.6算。

歐元區物價回落程度，可從最大經濟體德國批發物價指數看到，上月倒跌0.8%，低於市場預期的升0.1%；按年亦跌1.1%，較前值跌0.1%擴大。

英國樓價轉趨樂觀 至於已脫歐的英國，當地皇家特許測量師學會（RICS）的樓價平衡指數由7月的負18，轉向至8月的正1，並且較市場預期的負14顯著回升，也是2022年10月後首次轉正。該指數是向測量師和地產中介發出問卷，調查看漲和看淡受訪者百分比之間的差距。本次結果反映受訪者看好未來幾個月樓市。