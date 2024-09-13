日股飆1213點 Yen兌港元徘徊5.5算

美國公布最新通脹數據後，市場預期美國聯儲局下周減息半厘的機會大減，為美元匯價帶來支持，並牽動圓匯自去年底高位回落，刺激日股自超過一個月低位急彈，並結束7連跌走勢。日經平均指數曾飆1,282點，高見36,902點，全日收升1,213點或3.41%，報36,833點，持續大上大落的行情，予人山雨欲來之感！

日進口物價大幅放緩 市場憧憬英偉達新一代晶片Blackwell的需求強勁，晶片相關股成升市火車頭，SCREEN集團升3.17%，富士電機升7.15%，晶片設計商Arm母企軟銀升7.95%，東京電子升4.82%。指數權重股表現亦不俗，三菱汽車升2.28%，本田升3.61%，豐田升3.76%，三菱重工升5.51%，東京電力升3%。

企業消息方面，7-Eleven母企Seven & i據報已委任野村為顧問，以應對與Circle-K便利店母企、加拿大企業Alimentation Couche-Tard的潛在收購戰。另有消息指，Couche-Tard正討論改善收購要約，以爭取Seven & i接受磋商，正研判提高潛在收購價格的空間有多大；如更新出價將需要遠高於原先每股14.86美元的出價。Seven & i昨股價升4.48%。

數據方面，日本8月企業物價指數按年上升2.5%，升幅較7月放緩0.5個百分點，並低過市場預期的升2.8%。另外，由於日圓匯價急升，令進口物價指數按年升幅由7月的10.8%，大幅放緩至8月的2.6%。這或減輕日本央行近期加息以應對物價上行風險的壓力，而最新數據亦將影響未來數月的消費物價指數（CPI），有機會影響央行下一次加息的時機。圓匯昨日稍為轉弱，日圓兌每美元報曾跌約0.11%至142.5，每百日圓兌港元處5.5算。

韓台澳洲股市齊報捷 亞洲其他股市同受帶動。南韓首爾綜合指數報2,572點，升58點或2.34%。晶片相關股向上，三星電子升2.16%，SK海力士急漲7.38%。台灣加權指數收漲622點或2.96%，報21,653點。台積電及鴻海齊漲約4.7%。澳洲悉尼普通股指數報8,293點，升97點或1.19%。

另外，南韓企劃財政部公布，今年首7個月南韓中央政府財政收入按年增加3.9萬億韓圜至357.2萬億韓圜，財政支出409.5萬億韓圜，在從綜合財政收支中剔除社保基金的管理財政收支後，首7個月財赤83.2萬億韓圜，按年增加15.3萬億韓圜。