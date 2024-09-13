賀錦麗倘接棒 美股難撐

倡企業稅率加至28% 傳統能源醫藥企盈利受損 美國政局不明朗非但左右美國資產價格去向，更令世界金融市場滿布陰霾。美國總統候選人日前進行電視辯論後，民調支持度傾向了民主黨候選人賀錦麗，一挫共和黨候選人特朗普被槍擊受傷後的熱哄哄勢頭。平安證券發表研究報告，預計短期內「賀錦麗交易」（Harris Trade）會成為海外市場主線之一。其中賀錦麗主張對向富人和大公司「開刀」，企業稅率由21%上調至28%，這將壓制美企盈利，對整體美股不利，但個別板塊卻受她政綱內的不同主張，有不同影響。

要了解賀錦麗交易，要先從兩位候選人的金融、經濟主張切入。特朗普主張大規模減稅，削企業稅率6個百分點至15%，甚至倡議將減稅法案永久化。在能源政策上，兩人主張可說相反，賀錦麗認為政府需投資各種能源來減少對外國原油的依賴，並強調支持清潔能源的發展，包括美國製造新能源汽車等；特朗普則強調發展傳統能源，提升美國的原油和天然氣產量和控制油價。

中金：支撐美債息及美元 對華政策上，特朗普已多次表明加中國關稅至60%，其他國家徵收關稅10%；賀錦麗則傳承了現任總統拜登的做法，聚焦晶片等高科技的管制。

故此，不難看到賀錦麗加稅主張對整體美股不利，特別是傳統能源和醫藥板塊，後者因她倡議全民醫保和降低藥價。美債方面，賀錦麗抗通脹政策較全面，針對低價醫療、禁企業哄抬食品價格、減免學生貸款等，這些都對美債息率壓力較小。相反，特朗普擴大財政赤字和偏好寬鬆貨幣政策等，可能再度推高通脹，或使長債利率上升。

中金公司的研究報告，也認同賀錦麗交易使美股承壓，尤其是盈利受損和獲利較多的增長股；而資本利得稅增加也可能影響市場對風險的偏好。

該行又認為，賀錦麗政策或支撐美債利率與美元；特朗普則有利美股、比特幣，但或干預美元。不過，分析員提醒，賀錦麗交易能否持續，需視乎她的民調支持度的高低，因為11月才大選，中間或再有民意轉向。

美生產物價升1.7%低過預期 市況方面，繼日前的美國8月消費物價指數（CPI）公布後，市場已消化了下周減息0.25厘的預測。最新數據顯示，周四公布的生產物價指數（PPI）低過預期，按年增長1.7%；撇除食品及能源的核心PPI則按年增長2.4%，同樣低過預期。

就業數據方面，上周首申領失業救濟人數為23萬人，符合預期；截至前周止持續申領人數則為185萬人。美股3大指數周四早段個別發展，道指曾跌57點，報40,804點；標指跌10點，報5,543點；以科技股為主的納指升54點，報19,292點。

金價高見2553美元破頂 此前一直推動大市的人工智能（AI）熱潮似乎開始失去動力。摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson稱，AI主題被「過度炒作」，並建議投資者買入優質的防守型股票。他指，AI技術不會在短時間大幅增加生產力；隨着AI熱潮消退，市場正尋找新的投資主題，但在增長股方面卻缺乏這樣的主題，故在找到下一個熱點之前，要做的是留住防守型、高品質資產。

此外，地緣風險上升，現貨金價昨日破頂，曾高見每安士2,553美元。

道指年內表現 賀錦麗與特朗普交易對市場影響