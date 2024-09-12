股市估市：日本經濟趨穩利好股市

往績顯示，美股在9月份單月表現最差，可能與部分選舉憂慮有關，而較弱表現一般或維持至第43周，即今年的10月20日當周。不過，投資者毋須過度擔心美股前景，因企業盈利廣泛復甦、減息等支持股市因素仍在，加上若首10個月標普500指數表現強勁，往績上亦有利11至12月美股走勢。標指年初至上周止仍升近13%，或有利今年後期回報，結合11月美國大選不確定性消退，投資者或需在今年後期保持充分投資，並可考慮藉9月股市季節性弱勢趁低吸納。

日圓重演急漲機會微 另一方面，日圓最近急升，引起投資者對強日圓弱日股的憂慮。雖然日股經歷9月4日第二次顯著跌市，惟相信不太可能再暴瀉，東證指數（TOPIX）今次跌勢最壞情況或在2,500點止步。在8月初日股大跌時，日圓兌每美元從165水平急升到140至150水平，但日圓重演如此巨大升幅機會較微，日股是次調整的沽壓應不會導致恐慌性拋售壓力。日股過去大跌經歷雙底的往績中，只有在第一次大跌後反彈乏力，才會在第二次跌市時跌穿第一次低位。

東證指數由8月5日收市2,227點勁彈23%至9月3日的2,733點，回升力度強勁或意味是次調整不會再創新低。8月首兩周外國投資者在日股現貨市場淨買入6,800億日圓，而企業投資者在日股現貨和期貨市場淨買入金額更達1.6萬億日圓。

投資者在今次拋售潮後迅速入市，明顯有別過去日股遭拋售後較少出現買家承接，而導致股市持續走弱。由於投資市場似乎已為目前跌市做好準備，為雙底後股市復甦部署的值博率似乎較高，以內需及企業資本開支為收入的企業或可跑贏大市。

日本通脹穩步上升，但通脹預期仍低於實際通脹率，表示在物價和貨幣政策開始復常下，日本長期利率仍有很大上升空間。相反，美國通脹預期穩定，長期利率上升空間似乎不大。

房地產業受惠通脹回升 過去當美國長期利率下跌而日本長期利率上升時，日本經濟相對堅挺，期間東證指數平均月度回報達1.3%，內需相關行業表現多數正面。此外，若日本長期利率逐漸上升及通脹預期升溫，當地房地產行業也有顯著上升潛力，2012年以來其市帳率與10年通脹預期關係極度密切。

日本人口問題令勞動力結構性短缺，65歲或以上的男女勞動人口佔整體勞動人口比例，由2012年約20%升至最新約26%，為近32年高位。當地企業為解決勞動力短缺，以及提高有限勞動力的生產效益相關資本支出增加，將有利包括建築、機械和原材料在內的廣泛行業。

此外，企業資本開支胃納上升若能帶動整體企業支出，其利好作用也可擴散至企業服務和金融業，與內需相關的企業對企業（B2B）股份亦具吸引力，前景特別亮麗的行業包括資訊科技服務和銀行業。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪