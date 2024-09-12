紅磡工廈相連戶 意向九千萬放售

市區罕有海景工廈單位放售。紅磡維港中心相連工業物業連裝修以交吉形式放售，業主意向價約9,000萬元。

中原（工商舖）工商部莊梓榮表示，代理放售上述維港中心2座5樓04至06室工廈單位，總建築面積約17,866方呎，平均意向呎價約5,038元。物業配備辦公室裝修，用家可考慮購入自用或作中、長線投資。業主有一個私家車位可供買家洽商購入。

莊指，維港中心為紅磡區指標工廈，臨海而建，其中第2座有12層。該廈現有約10個放售盤源，當中3個為海景戶，叫價每方呎約6,300至9,000元。

另外，利嘉閣（工商舖）地產陳頴嫻表示，獲業主委託連約放售旺角快富街1K號地下舖位，建築面積約600方呎，意向售價4,900萬元，呎價約81,667元。陳指，舖位由兩間建材店承租多年，每月租金合共約16.5萬元，若按上述意向售價計算，租金回報率約4厘。

市建4124萬購九龍城舊樓 資料顯示，九龍城南角道60號全幢舊樓，面積約4,000方呎，以4,124萬元登記易手，平均成交呎價逾一萬元。據了解，原業主買入近30年升值近兩倍，買家為市區重建局。另外，市場消息指，九龍站環球貿易廣場全層約3.5萬方呎樓面，以每方呎約70元租出，租客為內地金融機構，新租單位作擴充用途。