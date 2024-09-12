租務市況：兩日籍空姐1.8萬租映灣園
暑假後租盤短缺，藍籌屋苑租客加快搶盤。東涌映灣園兩房單位放租僅約兩日，獲兩名日籍女機艙服務員即睇即租，零議價下成交月租約1.8萬元。
中原曹嘉華表示，上述單位為10座低層E室，實用面積約544方呎，享山景，原先月租叫價1.8萬元，成交呎租約33.1元。
該行伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊8月全月錄約50宗租賃成交，本月暫錄約15宗，景湖居8座高層E室，實用面積約446方呎，業主6月才以398萬元購入，收樓後叫租1.2萬元，終以1.1萬元租出，呎租約24.7元，租金回報率約3.3厘。
內地生兩萬租63 Pokfulam
美聯何振榮指，荃灣海之戀9座中層D室兩房戶，實用面積約508方呎，以2.5萬元放租約一周，僅減500元，獲同區專業人士家庭以2.45萬元承租，呎租約48.2元。
利嘉閣黃國然指，西營盤63 Pokfulam第1座低層D室，一房間隔，月租叫價2.1萬元，議價後獲內地學生以兩萬元租用，呎租約74.3元。業主於2017年購入，租金回報約3.2厘。
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