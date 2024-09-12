二手成交：半新盤連錄損手 薈晴7年貶23%

二手市場最新蝕讓個案

二手樓價持續尋底，多個半新盤都要蝕賣才可「甩手」。馬鞍山薈晴有一房單位議價後僅以385萬元售出，原業主持貨約7年，較一手購入價帳面低逾23%。

中原胡耀祖表示，上述單位為2座低層A3室，實用面積約337方呎，成交呎價約11,424元，原業主於2017年以502萬元購入，帳面蝕約117萬元。

啟德新盤排隊推出。利嘉閣林麗芳稱，該區尚•珒溋1座低層H室三房戶，實用面積約544方呎，叫價1,250萬元，議價至1,100萬元售出，呎價約20,221元，原業主於2019年以約1,320.8萬元一手買入，貶值約16.7%。

市場消息透露，北角維港頌6座低層單位，實用面積約574方呎，市傳以約1,300萬元沽出，較2017年一手購入價帳面低近12%。中原王秉義指，西南九龍匯璽3B座中高層D室兩房戶，獲同區租客以938萬元購入，呎價約21,514元，原業主於2017年12月購入，近7年帳蝕約23.6萬元。

尚城銀主貨呎售7088元 此外，銀主及業主都鬥低價出貨。元朗洪水橋尚城8座低層E室銀主盤，實用面積約759方呎，套三房戶，以538萬元成交，較銀行估價低約13.4%，呎價約7,088元。

中原王勤學指，元朗溱柏9座中層K室套三房單位，減價至668萬元沽出，呎價約8,653元，創下同類型單位入伙後做價新低，約10年帳面僅升值約5%。

浪翠園低市價10%易手 該行翁梓軒稱，灣仔囍滙3座低層B室，最新以1,001萬元沽出，呎價僅約18,816元，較2013年一手買入價帳面升值不足5%。

業主擴大減幅吸客。晉誠地產李德森表示，深井浪翠園4期11座高層海景兩房戶，劈價52萬元，以398萬元售出，呎價約8,040元，低市價逾10%。中原許偉業指，葵涌新葵芳花園錄本月第4宗買賣，最新為D座中層兩房收租盤，約半年累減118萬元，成交價480萬元，呎價約11,566元。