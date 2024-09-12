灣仔盤變陣 蝕本價吸客

游國輝（右）表示，One Wood Road首批是「賣大包」價錢。

One Wood Road推10伙 每呎2.3萬貼近二手 市場期望減息利好樓市，中小型發展商把握時機套現，開出「蝕本價」出貨。灣仔One Wood Road於今年6月招標推售後未錄成交，昨日變陣改發價單，提供10伙，折實平均呎價約23,003元，貼近同區二手價。發展商明言，首批單位一定蝕本。早前減價促銷的長沙灣恒珀，加推12伙於周日發售。

盈信控股發展的One Wood Road已屆現樓，全盤僅42伙。昨日推出價單1號，涉及單位均為實用面積460方呎兩房戶型。價單提供最高24.75%折扣，折實價984.9萬至1,167.1萬元，折實呎價約21,411至25,372元。首批僅兩伙折實價低於千萬元，包括呎價及售價均為最低的6樓B室。

恒珀推售最後12伙 該集團代表游國輝表示，計及項目地價及成本，首批單位一定蝕本，能否回本並不重要，最重要是買家買得開心，住得開心。由招標改為以價單出售，可增加透明度迎合買家需要。

首批單位按定價計總值逾1.4億元。發展商曾透露，項目總投資額約10億元。該盤同日落實下周一以先到先得形式發售首批單位。利嘉閣地產董事胡栢榮表示，同區全新盤供應短缺，定價與區內半新盤相當接近。

由恒和地產發展，同屬單幢盤的恒珀，曾在今年6月推出後一度「零成交」，於大增折扣率變相減價近17%後開齋。該盤昨日上載價單2號，盡推餘下最後12伙，折實平均呎價約18,192元，主要涉及高層戶和特色戶，折實價509.1萬至870.3萬元。全盤42伙暫沽27伙，套現逾1.53億元。

連方I部署賣現樓 此外，萬科香港發展的長沙灣連方I，已取得入伙紙，正部署交樓及現樓銷售。萬科控股（香港）董事總經理周銘禧稱，該盤設6伙頂層複式戶名為Skyline Series，單位涵蓋一房至三房，層與層之間高度達3.5米。