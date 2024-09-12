簡訊一覽
●中國水務(00855)公布，已決定暫停建議分拆銀龍供水集團於聯交所主板獨立上市的計劃。
●中國太保(02601)旗下壽險今年首8月累計原保險保費收入為1,917.29億元人民幣，按年增長1.5%。
●上海醫藥(02607)指，控股股東上實集團已完成H股增持計劃，增持789.96萬股H股，約佔其發行H股的0.86%，H股持股量增至24.638%。
●零跑汽車(09863)獲傅利泉於9月4日、5日及9日，分別在場內增持143.6萬股、57.5萬股及173.42萬股，每股平均價介乎23.14至23.63元，持股量由18.16%增至18.49%。
●盈健醫療(01419)預期，截至今年6月底止年度將錄得純利不多於2,500萬元，較上一個年度賺約1.8億元顯著下跌。
●綠色能源(00979)發盈警，料截至今年6月底止年度將錄得虧損約1,200萬至1,600萬元，較上一個年度虧損900萬元有所擴大。
●越秀地產(00123)公布，附屬廣州市城市建設開發今年度第二期公司債券發行規模預料不超過10億元人民幣，分為6年及10年固定票面利率公司債，集資所得用於償還到期公司債券。
●東瑞製藥(02348)公布，吳偉賢於昨起辭任總裁及其於附屬公司的其他董事職務。
●港投公司（HKIC）行政總裁陳家齊預告，將於本周五宣布另一項生物科技相關的投資項目，重點與基因定序及探索遺傳資訊有關。
●按揭證券公司表示，繼去年5月以後，已發行第二批基建貸款抵押證券，是次發行規模4.233億美元，當中91%屬於投資級別票據，將於聯交所上市。亞洲基礎設施投資銀行參與今次發行，投資3億美元成為錨定投資者。
●布朗兄弟哈里曼銀行年度大中華區交易所買賣基金（ETF）投資者調查顯示，今年上半年，大中華區ETF淨新增資金量達1,020億美元，佔亞太區全部淨新增資金流量的70%。
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