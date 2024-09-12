英GDP連續兩月零增長 添減息機會

英國經濟意外地再度停滯不前。當地統計局（ONS）公布，7月國內生產總值（GDP）按月沒有起跌，不但遜市場預期的升0.2%，也是連續兩個月零增長。意外原因是當月除了有歐國盃賽事外，也有奧運會舉行，雖然服務業活動上升0.1%，但被製造業和建築業活動收縮0.8%和0.4%所抵銷。分析認為，上述數據為7月上場的工黨管治帶來壓力。

不過，經濟弱，反而令減息變得更迫切。經濟研究公司凱投宏觀（Capital Economics）的英國經濟師格雷戈里表示，該行原確認9月英倫銀行會維持利率不變，然後在11月才減息，但昨天的GDP數據，使得下周四減息的可能性上升。英國目前基準利率為5厘。

製造業下滑 汽車機械更糟 ONS統計主任Liz McKeown表示，7月服務業增長主要由電腦程式設計和醫療保健等行業帶動，是從6月的罷工行動中恢復過來，總體而言製造業下滑，汽車和機械公司的表現尤其糟糕，而建築業也有所下滑。

新政府將於下月公布財政預算，不少經濟師和政客團體都呼籲預算案要強力地讓市場知道政府推動經濟，尤其需要有一個可預計和有效的稅務政策，以及多項支持經濟增長措施，來強化商業和投資的信心。英鎊匯價昨日曾升0.1%，至1.3091美元，主要由於美元疲弱所帶動；兌港元曾報10.21。