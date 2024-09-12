加拿大擬增華電池關鍵礦物等關稅

中加貿易戰有升級迹象。加拿大繼公布從10月1日起對中國電動車課徵100%關稅後，昨日表示可能針對中國電池、科技產品和關鍵礦物進口進一步課徵關稅，並就此擬議措施進行30天公眾諮詢。

加拿大副總理方慧蘭宣布，針對中國電池、電池零件、半導體、關鍵礦物和金屬，以及太陽能產品進口進行30天的公眾諮詢。聲明指，其辦公室指控中國在這些領域不公平競爭，直言「對加拿大勞工和企業構成威脅」；又稱這項「為因應中國不公平貿易行為而徵收潛在附加稅」的公眾諮詢，將徵求業界對附加稅適用及生效時間的意見。

貿易受干擾 通脹難控 加拿大為配合美國措施，於8月底宣布對中國電動車課徵關稅，試圖阻擋中國國家補助的車輛大量輸入北美，同時渥太華宣布對中國進口的鋼鋁製品徵收附加稅。中國不甘示弱，隨即作出還擊，將對加拿大的進口油菜籽和化學產品展開反傾銷調查。

加拿大央行行長麥克勒姆在英國倫敦出席活動致詞時指出，環球貿易受干擾的情況，將使加拿大央行維持2%通脹目標面對更大困難，並重申該央行將致力在控制物價穩定和經濟增長之間取得適當平衡。

麥克勒姆稱，貿易受干擾、全球化進程放緩、環球貨品成本相對地難以回落，都令通脹上升壓力增強，使央行在穩定物價的工作上處於更困難情況，須更精準地管控物價升勢與經濟增長，並強調須更新其預計模式，以適應新變化。加拿大7月通脹降至40個月以來最低的2.5%；同時加拿大央行6月起已連續3次減息各0.25厘。