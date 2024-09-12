逾三成大戶擬明年轉更高風險投資

面對美國、歐洲與中國之間貿易局勢持續緊張、今年全球眾多國家舉行大選、軍事衝突不斷以及全球經濟發生結構式變化，大型資產管理公司保德信最新調查指出，有56%的頂級機構投資者認為，地緣政治風險對投資的影響是首要顧慮。話雖如此，有三分之一的受訪者仍計劃在2025年轉向更高風險的投資。

半數關注台海南海局勢 該調查訪問了來自8個國家的400名機構投資者，資產管理規模合共9萬億美元。結果顯示，地緣政治局勢不穩導致全球市場緊張，而投資者對於其他風險（如通脹和經濟衰退）的憂慮則有所減退。在眾多潛在地緣政治風險中，近半數受訪者表示正密切關注台海和南海局勢，認為此乃未來24個月內最有可能影響全球市場的風險。

全球56%機構投資者稱，今年選舉結果是其作出投資組合決策時的考慮因素之一。有29%的投資者因應地緣政治不確定性而增持現金，而這種避險情緒在美國最為明顯，41%的美國投資者表示已增持現金。

此外，摩根士丹利聯席總裁Dan Simkowitz預計，今年餘下時間內，企業併購和首次公開招股（IPO）活動仍將低於趨勢水平。

外媒引述Simkowitz指，當美國利率下跌時，交易可能會增加；為獲得更高的估值而暫緩出售資產的私募股權公司，也將面臨更大的交易壓力。他又稱，該行第三季度淨利息收入將略降；財富和投資管理部門管理約5,000億美元的私人市場資產，私人業務是重要增長領域。

中歐商會籲華開放經濟 地緣政治局勢不僅影響到金融投資，對於跨境營商亦有影響。中國歐盟商會表示，歐洲企業對在中國的經營前景感到沮喪，認為中國必須行動才能吸引歐洲企業進一步投資。該會主席Jens Eskelund稱，中國尚未兌現改善營商環境的承諾。

商會更呼籲中國開放經濟，允許更加自由的市場來決定資源配置，還建議中國推出擴大內需的政策。此前中國公布減少外資准入負面清單，Eskelund稱，雖然這些進展令人鼓舞，但並沒有為歐洲企業帶來推動力，目前歐企對中國未來兩年盈利能力的樂觀情緒處於歷史最低水平。