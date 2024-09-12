中國商飛研拓海外 考慮星港設辦事處

中國C919型號飛機製造商中國商飛據報考慮開拓內地以外市場，計劃在亞洲地區等設置辦事處，包括考慮在新加坡及香港設辦事處，以提振其C919飛機在海外市場的需求，以及與空中巴士和波音公司等競爭。

內媒引述消息指，中國商飛最快可能下個月宣布在香港設置辦公室，由於熟悉程度和地理位置考慮，香港被視為一個有吸引力的選項，而且中國商飛還可能在10月下旬就對在香港維修飛機作出承諾。

中國商飛本月初指，C919自去年5月28日投入商業營運以來，已累計安全飛行逾一萬小時，執行商業航班逾3,700班，承運旅客突破50萬人次大關。

波音上月交付32架737 MAX 競爭對手美國上市的波音表示，8月交付40架商用飛機，較去年同期增加5架；今年首8個月已累計交付258架飛機，其中包括198架737 MAX機型。公司上月向客戶交付32架737 MAX飛機，其中向中國客戶交付9架，是自2019年12月以來最多。其他航企方面，瑞安航空（Ryanair）拿到6架737 MAX飛機，印度航空收到4架波音飛機，僅次於瑞安航空；西南航空、聯合航空和廈門航空則各收到3架波音飛機。

此外，波音計劃於2026年發射一顆衞星，旨在展示近地軌道上的量子糾纏交換能力，是構建連接量子傳感器和計算機的安全全球量子互聯網的早期步驟。該企稱，量子傳感器比現有儀器精確得多，而量子計算機能夠處理大量數據，有可能徹底改變一系列行業。