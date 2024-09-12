ASML對華出口設備須政府許可

大選前夕，美國繼續對中國半導體產業的圍堵添磚加瓦，既促成荷蘭政府擴大光刻機龍頭ASML對華出口的管制，並呼籲南韓與其一起限制向華輸出量子計算和尖端架構晶片的出口管制。

荷蘭政府表示，基於出口管制新規實施，ASML必須取得當局的許可證，方可向擁有其中國客戶提供若干零件及軟件更新服務。外媒引述荷蘭外交部門稱，受影響的產品包括ASML兩款上周五被納入國家管控名單的光刻機工具。荷蘭政府的做法是要配合美國政府政策。

美籲南韓向盟友售AI晶片 華府亦繼續拉攏南韓，商務部轄下工業與安全局（BIS）的副局長埃斯特維茲呼籲南韓晶片公司向南韓盟友，而非中國等供應人工智能（AI）必備的HBM（高頻寬記憶體），並重申美國會推動對量子計算和GAAFET（環繞式閘極場效電晶體，可理解為3納米以下製程）尖端晶片製造工藝等關鍵技術之出口管制，敦促南韓加入。

事實上，半導體已變相成為軍備競賽。滙豐環球私人銀行預計，全球需要約8,000億美元建設新的晶圓廠，其中大部分將在亞洲建設，以滿足對生成式AI晶片的龐大需求。

滙豐續看好亞洲科技板塊 滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，市場關注科技股高估值、產業投資輪轉等，近期全球大型科技股出現技術性調整，但維持對全球和亞洲半導體及科技股的偏高比重配置。

他指出，雖然科技企業的獲利增長率將因高基數而放慢，但受惠全球AI軟件需求強勁和硬件升級，預估台灣和南韓半導體產業在2024年和2025年仍維持高速增長，而各行業為提高競爭優勢推出的AI新應用方案，將帶動全球對高端晶片和硬件的需求，維持看好亞洲科技板塊。

中國則積極發展新質生產力。中金公司董事長陳亮表示，科技創新、智能製造、綠色產業等領域，持續為中國經濟增長提供新動力，惟科技創新離不開金融的支持，特別是資本市場直接融資，通過形成科技產業經營的良性循環，把技術創新商業化和產業化。

他指出，中央鼓勵和規範發展天使投資、風險投資，以及私募股權投資，發揮社會直接融資功能的樞紐。中金長期通過投資銀行私募股權等業務，支持科創企業發展，保薦科創企業上市的融資金額累計超過2,000億元人民幣，其管理的基金投資超過1,100項的高科技項目。