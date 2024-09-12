英法院傳准許家印前妻月取20萬生活費
內房巨企中國恒大(03333)由於資不抵債而被勒令清盤，外媒引述消息指，恒大創始人許家印的前妻丁玉梅獲英國法院允許支取生活費，每月最多可花費兩萬英鎊（約20.4萬港元）。
根據8月29日的一份法庭文件，丁玉梅在英國的銀行帳戶裏有超過400萬美元，而她正居於英國倫敦Thames City項目內的一個豪宅公寓。Thames City項目是由許家印好友張松橋的中渝置地(01224)共同開發。報道指丁玉梅及恒大清盤人的律師均不予置評。
恒大清盤人正追討股息
恒大今年初被香港法院頒令清盤，清盤人正尋求向許家印、前妻丁玉梅等7人收回2017至2020年期間的恒大股息和酬金共60億美元（約468億港元），並凍結他們旗下資產。最新判決是恒大清盤人尋求修復資產的行動一部分。
恒大旗下恒大汽車(00708)去年首次形容丁玉梅為「獨立第三方」，令外界懷疑丁玉梅和許家印夫妻關係有變，亦有傳言指二人是為日後資產分配所作的策略，惟至今無法證實。法院文件則顯示，丁玉梅於今年8月仍獲准每月支取最多35萬英鎊（約357萬港元），用於生活開支和法律費用，而清盤人正尋求丁玉梅交回2018至2020年所收取的28億元恒大股息。
碧桂園轉讓不動產抵債
其他房企消息方面，針對碧桂園(02007)日前將位於上海的3項不動產轉予深圳上市的帝歐家居，碧桂園回應表示，此舉一方面是以資抵債，另一方面將促進公司保交付相關工作，又指目前正設法努力盤活公司各類資產，盡全力履行保交房義務。
此外，內媒引述中指研究院市場研究總監陳文靜認為，當前存量房貸利率仍處於較高水平，降低存量房貸利率符合群眾熱切期盼，未來存在下調存量房貸利率的預期，惟幅度不會很大。鑑於當前商業銀行淨息差壓力較大，商業銀行主動降低存量房貸利率的意願不高，後續或需要更多配套政策引導銀行下調存量房貸利率。
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