英法院傳准許家印前妻月取20萬生活費

恒大清盤人正追討股息

恒大今年初被香港法院頒令清盤，清盤人正尋求向許家印、前妻丁玉梅等7人收回2017至2020年期間的恒大股息和酬金共60億美元（約468億港元），並凍結他們旗下資產。最新判決是恒大清盤人尋求修復資產的行動一部分。